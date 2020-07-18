У Києві на вулиці Вишгородській 18 липня виник конфлікт між водієм таксі і його клієнтом. Внаслідок конфлікту останній дістав пістолет і почав стріляти в таксиста.

Інцидент розпочався, коли водій таксі привіз свого клієнта за вказаною в замовленні адресою, пише "Київ оперативний".

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Сам потерпілий водій таксі розповів, що клієнт вже на місці віддав йому не повну суму грошей, бо, мовляв, йому не вистачає. Він запропонував розплатитися абрикосами, які жбурнув у водія.

Після цього пасажир вийшов з автомобіля й ногою вдарив у двері. Водій вийшов, аби розібратися з поведінкою клієнта, але той дістав пістолет і почав стріляти.

Постраждалий таксист отримав кульове поранення під лопаткою, але зміг відібрати пістолет і відкинути його вбік. Він також сам затримав зловмисника й з ним дочекався поліції. Після цього водія госпіталізували.

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Конфлікт між клієнтом і водієм таксі: дивіться відео