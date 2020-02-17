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      Рабінович пропонує відправити українську делегацію на парад до Москви

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      Вадим Рабінович знову відзначився скандальною заявою / newsone.ua

      Один із лідерів "Опозиційної платформи – За життя" Вадим Рабінович хоче, аби Верховна Рада делегувала депутатів на парад у Москві з нагоди 75-річчя перемоги у Другій світовій війні. У "Голосі" запропонували Рабіновичу там і залишитися.

      На погоджувальній раді парламенту Вадим Рабінович заявив, що "наші батьки та діди стояли поруч, захищаючи і Москву, і Київ, і Львів. Тому в день 75-річчя перемоги ми маємо стояти поруч".

      До речі: Рабінович поїхав у Росію і погуляв біля мавзолею Леніна: фото

      Нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк назвав ідею Рабіновича провокацією.

      Якщо є нестримне бажання піти і вклонитися перед Путіним, то вони можуть самостійно сформувати цю делегацію – бажано взяти квиток в один кінець,
      – сказав Железняк.

      Він впевнений, що якщо самостійна делегація ОПЗЖ залишаться в Кремлі, то "вони будуть значно природніше і реалістичніше виглядати там, ніж в українському парламенті".

      Окрім того, депутатка від "Європейської солідарності" Ірина Геращенко назвала заяву Рабіновича "ганьбою" і попросила спікера зупиняти такі промови. "Ганьба – це ваше правління", – відповів Рабінович.

      Довідка. Минулого року на парад до Москви приїхали 30 представників різних країн, серед яких В'єтнам, Зімбабве, Сербія, Китай, Куба та інші. На цей парад відмовилися їхати навіть Кім Чен Ин та Олександр Лукашенко.

      Що відомо про Вадима Рабіновича: короткі факти

      • Лідер "Опозиційної платформи – За життя", має відкриту проросійську позицію.
      • Категорично відмовляється спілкуватися українською мовою у Верховній Раді.
      • Згідно з дослідженням VoxUkraine, займає 1 місце серед політиків, які найчастіше маніпулюють або обманюють.
      • Постійно прогулює засідання Ради, а в листопаді 2019 року жодного разу не з'явився на голосування у парламент.
      • Офіційно нардеп не володіє жодною нерухомістю, натомість всі маєтки та елітна земля задекларовані на його дружину Ірину.
      • Є фігурантом низки антикорупційних розслідувань, де звинувачувався у порушенні вимог фінансового контролю та незаконному збагаченні.

      Цікаво: Хто з українських політиків найчастіше бреше і маніпулює: інфографіка

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Верховна Рада Скандал Європейська солідарність Партія Голос 9 травня Україна – Росія Москва День Перемоги Новини Росії Вадим Рабінович Опозиційна платформа – За життя Новини політики
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