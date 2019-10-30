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      Рада перейменувала Переяслав-Хмельницький та ще кілька сіл на Заході України

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      Пам'ятний знак першої літописної згадки про місто
      Пам'ятний знак першої літописної згадки про місто / Wikipedia

      Переяслав-Хмельницький матиме назву Переяслав. Верховна Рада України 30 жовтня підтримала постанову про перейменування цього міста обласного значення на південному сході Київської області.

      З пропозицією запровадити таку зміну назви історичного міста до ВР звернулася Київська обласна рада. Парламент більшістю голосів з пропозицією погодився.

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      Зауважимо, що Український інститут національної пам'яті також підтримав ідею повернення місту Переяслав-Хмельницький його історичної назви.

      У пояснювальній записці до проєкту постанови мовиться:

      ► "Перша літописна згадка про Переяслав датується 907 роком у договорі Русі з Візантією. У середині XI століття Переяслав став потужним центром Переяславського князівства, яке певний час мало статус третього княжого столу після Києва й Чернігова. У 1585 році місту надано Магдебурзьке право, а в 1654 році в Переяславі відбулась Переяславська рада, яка визначила подальшу долю України".

      Під "визначила подальшу долю України", ймовірно, мовиться про присягу козаків московському царю, яку начебто склали якраз на Переяславській раді. Утім, достеменні результати Ради втрачені, тож ухвалені нею рішення історики трактують по-різному.

      Переяслав став Переяславом-Хмельницьким 12 жовтня 1943 року, так вирішила влада радянської України.

       

       

      Переяслав-Хмельницький через 76 років повернув собі історичну назву / Фото з соцмереж

      Інші перейменування:

      ► Село Островки Маневицького району Волинської області відтепер – Острови.

      ► Село Рачки Немирівського району Вінницької області відтепер Подільське.

      Примітно, що це перейменування не підтримав Інститут української мови НАН. Мовляв, назва села Рачки міститься в документах ще XVIII століття.

      ► Село Бірки Сокальського району Львівської області відтепер Борок. 

      ►Село Мазарня-Каранська Кам'янка-Бузького району Львівської області відтепер Мазярня-Каранська.

      Дивіться також: На Львівщині люди вимагають повернути стару радянську назву села

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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новини України Новини Києва Верховна Рада Законодавство Історія
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