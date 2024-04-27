Росія умисно била по енергетичній і газовій інфраструктурі: все про масовану атаку 27 квітня
Вночі Росія масовано обстріляла Україну ракетами, націлившись на критичну інфраструктуру нашої країни. На жаль, внаслідок атаки є пошкодження та навіть поранені.
Наразі енергетики проводять аварійно-відновлювальні роботи, а українців закликали споживати електроенергію ощадливо. Все, що відомо про ракетну атаку 27 квітня, у нашому матеріалі на 24 Каналі.
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Росія випустила понад 30 ракет різних типів
У ніч проти 27 квітня в Україні двічі оголошували масштабну повітряну тривогу. Першу атаку ворог здійснив близько опівночі, а другу – за декілька годин.
У Повітряних силах повідомили, що усього вночі ворог застосував 34 ракети повітряного, наземного та морського базування:
- 9 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків – Саратовська область, що в Росії);
- 9 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69 (із повітряного простору Бєлгородської області та з акваторії Азовського моря);
- 2 зенітні керовані ракети С-300 (із району Бєлгородської області);
- 2 крилаті ракети "Іскандер-К" (із окупованого Криму);
- 4 аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" із літаків МіГ-31К (пуски з повітряного простору Рязанської й Тамбовської областей Росії);
- 8 крилатих ракет "Калібр" з акваторії Чорного моря.
Наші сили ППО змогли знищити 21 повітряну ціль: 6 крилатих ракет Х-101/Х-555, 8 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69, 1 крилату ракету "Іскандер-К" та 6 крилатих ракет "Калібр".
Наслідки обстрілу
В Укренерго повідомили, що росіяни вдарили ракетами по об'єктах енергетичної інфраструктури. Постраждали об'єкти енергосистеми в Івано-Франківській, Львівській та Дніпропетровській областях. Відомо, що пошкоджено об'єкти генерації електроенергії.
Через наслідки атаки відключена дією захисту магістральна повітряна лінія Укренерго в західному регіоні. Наразі енергетики проводять аварійно-відновлювальні роботи.
Тим часом у ДТЕК повідомили, що внаслідок обстрілу пошкоджено 4 їхніх теплоелектростанції. У пресслужбі зазначили, що пошкодження на ТЕС доволі серйозні.
Серйозно пошкоджено обладнання підприємств. В ці хвилини енергетики намагаються ліквідовувати наслідки атаки,
– розповіли у ДТЕК.
Також в Міненерго повідомили, що ворог атакував об'єкт газової інфраструктури у західній області.
Що відомо про поранених
На щастя, жертв вдалось уникнути. Однак в Міненерго розповіли, що на одному з об'єктів поранено начальника зміни – енергетик зазнав контузії.
Тим часом у Дніпропетровській ОВА заявили, що внаслідок удару по одному з енергетичних об'єктів поранений 39-річний чоловік. Його госпіталізували в стані середньої тяжкості. Однак наразі немає інформації про те, чи він і є тим працівником енергосектору, про якого звітували у міністерстві.
У інших регіонах про жертв чи поранених не повідомляли. Зокрема, на Львівщині та Прикарпатті в ОВА окремо запевнили, що ніхто не постраждав.
Деталі про пошкодження інфраструктури від ОВА
У Дніпропетровській області росіяни завдали ударів по енергетичних об'єктах у Дніпровському та Криворізькому районах. Сталося кілька займань, є пошкодження. Також у Криворізькому районі є перебої з водопостачанням.
У Львівській області Росія атакувала два об'єкти критичної енергетичної інфраструктури у Стрийському та Червоноградському районах. На них також спалахнули пожежі і є руйнування.
В Івано-Франківській області ворог теж вдарив по критичному об'єкту, там спалахнула велика пожежа на площі понад 200 квадратних метрів. У ДСНС та ОВА додали, що будівля зазнала пошкоджень.
Надзвичайники вже загасили пожежі на місцях влучань. Тепер енергетики та інші фахівці проводять відновлювальні роботи. Однак українці також можуть допомогти енергосистемі.