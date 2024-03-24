У Харкові зруйновані всі трансформаторні підстанції, понад половина споживачів все ще без світла
Вночі 22 березня окупанти завдали понад 15 ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури Харкова. Цим обстрілом росіяни зруйнували всі трансформаторні підстанції міста.
Ситуація з енергопостачанням у місті залишається складною — наразі заживлено 40% житлових будинків. Про це заявив мер Харкова Ігор Терехов в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.
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До відновлювальних робіт у місті залучили працівників "Харківобленерго", "Укренерго" та місцевих комунальників.
За словами Терехова, наразі в усіх житлових будинках міста відновили водопостачання, а опалення запрацювало у 60% будинків. Мер розповів. що питання про евакуацію з міста у разі подальших обстрілів нині не стоїть: таке рішення, за його словами, кожен ухвалює індивідуально.
Також у місті працюють пункти незламності. Наразі не вдалося заживити ще 200 000 абонентів, для них Обленерго підготував графіки відключень світла.
Росіяни обстріляли Харків 22 березня: що відомо
- Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що вночі 22 березня окупанти завдали понад 15 ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури міста. Внаслідок цього Харків фактично повністю знеструмило.
- Під ворожим ударом опинилися всі критичні об'єкти, а містяни чули безперервні вибухи, які лунали від 03:53 до 04:49. Одразу після цього у Харкові зникло світло, зв'язок, водопостачання, опалення.
- Харків пережив найбільший блекаут від початку війни. Без світла було 440 тисяч абонентів, згодом частині з них комунікації відновили. Підприємства та бізнес-структури перешли на генератори. У місті працювало 80 пунктів незламності, обігріву та видачі гарячої їжі.
- Також виникли проблеми з водопостачанням через знеструмлення насосних підстанцій у Харкові. В ДСНС повідомили, що за потреби можна звертатися до пунктів незламності.
- У Харкові відомо про одного постраждалого – 43-річного чоловіка, працівника одного з енергооб'єктів.