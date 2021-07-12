На що українці беруть кредит

Українці не так активно беруть кредити, як, приміром, американці чи японці. Але ця практика стає все прийнятнішою в нашому суспільстві, про що свідчать дані Нацбанку. У 2020 році обсяги кредитування зросли на 5,5%.

Найчастіше українці беруть позики на ремонт власної оселі, зокрема купівлю будівельних матеріалів, а також меблі. До слова, літо - найпопулярніша пора для ремонтів. Серед інших цілей:

Ідея Банк, лауреат премії FinAwards 2021, пропонує клієнтам знижку 10% до кредитної ставки, якщо вони беруть позику на конкретну ціль.

Кредит в Ідея Банк: умови

  • Для кого: українців віком від 21 року до 74 років 11 місяців.

  • Яка сума: кредит на суму від 1 тисячі до 500 тисяч гривень.

  • Який термін: терміном від 12 до 60 місяців.

Про переваги такого кредиту 24 каналу розповів Олександр Тимофіїв, директор Департаменту роздрібного продажу Ідея Банк.

Олександр Тимофіїв, директор Департаменту роздрібного продажу Ідея Банк

Переваги готівкового кредиту Ідея Банк:

  • Швидкий. Попереднє рішення про видачу кредиту банк ухвалює за 1 хвилину. Достатньо подати онлайн-заявку.

  • Зручний. Ви самі обираєте дату щомісячного платежу. Форма погашення – ануїтет. Вам не доведеться думати, скільки потрібно заплатити цього місяця: суми платежів будуть однакові протягом усього кредитного терміну. Внесення платежів за допомогою онлайн-банкінгу – без комісій.

  • Чесний. Гроші з’явилися швидше, ніж очікували? Без проблем. Ідея Банк передбачив змогу дострокового погашення кредиту – без жодних комісій та додаткових витрат.

  • Вигідний. Отримати кредит на суму понад 200 тисяч гривень можна без оформлення страхування. До того ж, якщо ви берете позику з конкретною метою, то отримаєте знижку в 10% від річної процентної ставки.

Олександр Тимофіїв розповідає, для того, щоб отримати знижку, клієнти повинні взяти кредит на конкретну ціль, наприклад: будівельні матеріали на ремонт, вікна, двері та сантехніку, купівля авто, нерухомості, землі, електрика та опалення, побутова техніка тощо. До того ж потрібно мати документи, які будуть підтверджувати покупку.

Як отримати кредит

Для отримання кредиту вам потрібні лише паспорт та ідентифікаційний код. Якщо ж сума кредиту перевищує 150 тисяч гривень, тоді знадобиться ще й довідка про доходи.

Кредитну заявку можна оформити як онлайн, так і у зручному відділенні Ідея Банку.

Як оформити кредит онлайн:

  1. Заповніть заявку на кредит на сайті Ідея Банку. Для цього зазначте ПІБ, контакти для зв’язку, ІПН та вид діяльності (працюєте, на пенсії, студент тощо);

  2. Очікуйте попереднього рішення від працівників банку щодо вашого кредиту;

  3. Знайдіть на мапі найближче відділення й завітайте туди для підписання договору.

Найвигідніший кредит в Україні

Якщо ж вас не цікавлять кредити на великі суми, ймовірно саме для вас кредит "На старт", який має найкраще в Україні співвідношення ціни по готівковому кредиту до 30 тисяч гривень.

Якщо ви візьмете кредит на суму 30 тисяч гривень на 2 роки, то щомісяця потрібно виплачувати 2 087 гривень. Можна брати кредит на меншу суму та на коротший термін. Усі деталі за посиланням.

Кредит “На старт” визнаний найвигіднішим готівковим кредитом в Україні