На що українці беруть кредит
Українці не так активно беруть кредити, як, приміром, американці чи японці. Але ця практика стає все прийнятнішою в нашому суспільстві, про що свідчать дані Нацбанку. У 2020 році обсяги кредитування зросли на 5,5%.
Найчастіше українці беруть позики на ремонт власної оселі, зокрема купівлю будівельних матеріалів, а також меблі. До слова, літо - найпопулярніша пора для ремонтів. Серед інших цілей:
Ідея Банк, лауреат премії FinAwards 2021, пропонує клієнтам знижку 10% до кредитної ставки, якщо вони беруть позику на конкретну ціль.
Кредит в Ідея Банк: умови
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Для кого: українців віком від 21 року до 74 років 11 місяців.
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Яка сума: кредит на суму від 1 тисячі до 500 тисяч гривень.
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Який термін: терміном від 12 до 60 місяців.
Про переваги такого кредиту 24 каналу розповів Олександр Тимофіїв, директор Департаменту роздрібного продажу Ідея Банк.
Переваги готівкового кредиту Ідея Банк:
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Швидкий. Попереднє рішення про видачу кредиту банк ухвалює за 1 хвилину. Достатньо подати онлайн-заявку.
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Зручний. Ви самі обираєте дату щомісячного платежу. Форма погашення – ануїтет. Вам не доведеться думати, скільки потрібно заплатити цього місяця: суми платежів будуть однакові протягом усього кредитного терміну. Внесення платежів за допомогою онлайн-банкінгу – без комісій.
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Чесний. Гроші з’явилися швидше, ніж очікували? Без проблем. Ідея Банк передбачив змогу дострокового погашення кредиту – без жодних комісій та додаткових витрат.
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Вигідний. Отримати кредит на суму понад 200 тисяч гривень можна без оформлення страхування. До того ж, якщо ви берете позику з конкретною метою, то отримаєте знижку в 10% від річної процентної ставки.
Олександр Тимофіїв розповідає, для того, щоб отримати знижку, клієнти повинні взяти кредит на конкретну ціль, наприклад: будівельні матеріали на ремонт, вікна, двері та сантехніку, купівля авто, нерухомості, землі, електрика та опалення, побутова техніка тощо. До того ж потрібно мати документи, які будуть підтверджувати покупку.
Як отримати кредит
Для отримання кредиту вам потрібні лише паспорт та ідентифікаційний код. Якщо ж сума кредиту перевищує 150 тисяч гривень, тоді знадобиться ще й довідка про доходи.
Кредитну заявку можна оформити як онлайн, так і у зручному відділенні Ідея Банку.
Як оформити кредит онлайн:
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Заповніть заявку на кредит на сайті Ідея Банку. Для цього зазначте ПІБ, контакти для зв’язку, ІПН та вид діяльності (працюєте, на пенсії, студент тощо);
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Очікуйте попереднього рішення від працівників банку щодо вашого кредиту;
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Знайдіть на мапі найближче відділення й завітайте туди для підписання договору.
Найвигідніший кредит в Україні
Якщо ж вас не цікавлять кредити на великі суми, ймовірно саме для вас кредит "На старт", який має найкраще в Україні співвідношення ціни по готівковому кредиту до 30 тисяч гривень.
Якщо ви візьмете кредит на суму 30 тисяч гривень на 2 роки, то щомісяця потрібно виплачувати 2 087 гривень. Можна брати кредит на меншу суму та на коротший термін. Усі деталі за посиланням.
Кредит “На старт” визнаний найвигіднішим готівковим кредитом в Україні