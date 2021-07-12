На що українці беруть кредит

Українці не так активно беруть кредити, як, приміром, американці чи японці. Але ця практика стає все прийнятнішою в нашому суспільстві, про що свідчать дані Нацбанку. У 2020 році обсяги кредитування зросли на 5,5%.

Найчастіше українці беруть позики на ремонт власної оселі, зокрема купівлю будівельних матеріалів, а також меблі. До слова, літо - найпопулярніша пора для ремонтів. Серед інших цілей: