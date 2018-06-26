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Рецидивіст з ножем зґвалтував малолітню дівчину та кинув її у крові в кущах

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На Дніпропетровщині чоловік жорстоко зґвалтував 10- річну дівчину
На Дніпропетровщині чоловік жорстоко зґвалтував 10- річну дівчину / Соцмережі

Напередодні в одномі із сіл Новомосковського району Дніпропетровської області невідомий чоловік під погрозою ножа зґвалтував 10-річну дівчинку та опісля залишив її роздягненою у кущах. Дівчинку знайшли ледь живою та у крові.

Про це повідомив перший заступник голови Нацполіції В'ячеслав Аброськін на своїй сторінці у Facebook.

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"Завдяки швидкому реагуванню поліції на своєчасне повідомлення громадян під час відпрацювання місцевості біля місця скоєння злочину, а також прилеглих сіл було затримано жителя сусіднього населеного пункту, яким виявився чоловік 1990 року народження. Затримали його, коли він вертався додому після вчинення свого ганебного злочину. У нього вилучено одяг зі слідами крові", – зазначив він.

За словами Аброськіна, у 2010 році зловмисника вже було засуджено за зґвалтування десятирічного хлопчика, під час якого він використовував ніж, однак нещодавно його звільнили.

Крім того, правоохоронець додав, що наразі потерпіла дівчинка перебуває у лікарні у вкрай важкому стані, оскільки під час ґвалтування чоловік завдав їй поранення.

Нагадаємо, на початку червня також на Дніпропетровщині зникла семикласниця. Згодом її оголене тіло з ознаками насильницької смерті було виявлено в лісопосадці поряд із селищем.

Теги: Новини України Кримінальні новини Згвалтування Діти Неповнолітні Новини Дніпра
Джерело: 24 канал
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