Зізнання в банкрутстві Росії, – Резніков висловився про статтю Путіна

Президент Росії Володимир Путін опублікував статтю про нібито історичну єдність росіян та українців. Вона є своєрідним зізнанням у банкрутстві держави-окупанта.

Також публікація показує страхи Москви. Так вважає віцепрем'єр-міністр та міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

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Стаття Путіна показує страхи Москви

За його словами, Кремль намагається спроєктувати свої страхи на Україну. Будь-яка імперія має відповідні переваги, які дають їй можливість впливати на суб'єкти, а також долучати і утримувати нові, водночас Москва пропонує лише залякування.

На мій погляд, цей текст є зізнанням у банкрутстві Росії як імперського утворення. А також – демонстрацією страхів Москви, які вона намагається спроєктувати на Україну,

– зауважив Резніков.

Не лише ззовні Росія має обмежену пропозицію. Вона, як зазначив міністр, контролює десятки народів, використовуючи насильство.

Резніков: Концепт "русского міра" перетворився на синонім до "руїн"

Оскільки Кремль не зміг дати своєму народу безпеку і добробут, то один із найбільших страхів росіян – це репресії з боку влади. "Пропагований із Москви концепт "русского міра" перетворився на синонім руїни", – наголосив Резніков.

Він навів приклад Південної Осетії та Абхазії, Придністров'я, Нагірного Карабаху та тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей.

Новий російський проєкт

За словами віцепрем'єр-міністра, імперія хоче створити новий проєкт – набір "скрєпів": російська мова, православ'я, єдина російська нація, "сильний центр" при владі. Водночас реалізація такого проєкту є неможлива без упокореної України.

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Також Росія втрачає свій історичний міф, їй доводиться починати історію або з варязьких найманців, або з лісів та боліт. Держава-агресор навіть не має нічого подібного як собор Софія Київська – символ безперервної мовної традиції, історії, світської влади та православної віри.

Стаття Путіна: що з нею не так

Очільник Кремля Володимир Путін написав статтю про Україну, яку розмістили на сайті президента Росії, зокрема й українською мовою.

У статті Путін зокрема цинічно натякнув, що нашу державу створили більшовики. Також, за його словами, Росія нібито зробила все можливе, щоб зупинити так звану "братовбивчу війну".

Президент України Володимир Зеленський відреагував на скандальну статтю, заявивши, що "ми все робимо правильно".

У Кремлі ж вважають статтю Путіна гарним приводом для зустрічі з Зеленським. А сам президент Росії вважає свій матеріал "аналітикою", яку він створив "на основі історичних фактів, подій і документів".