Шість років після трагедії в Одесі: біля входу на Куликове поле сталася сутичка

У Будинку профспілок в Одесі шість років тому внаслідок сутичок між проукраїнськими та проросійськими активістами загинули 42 людини. Через карантин охочих покласти квіти поліція пускає лише по двоє. Перед входом на Куликове поле сформувалася черга людей, у якій виникла сутичка.

Правоохоронці забезпечують посилену охорону в Одесі, однак без сутичок не обійшлося, пише "Радіо Свобода".

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Перед входом на Куликове поле, де і розташований Будинок профспілок, вишукувалась черга людей, в якій виникла сутичка,

– йдеться у повідомленні.

Одного із тих, хто перебував у черзі, обурила українська мова стрімера Валентина Ткачука, який вів пряму трансляцію з входу на Куликове поле. Інший чоловік з черги вдарив стрімера. Ткачук штовхнув його у відповідь. Тоді побити стрімера спробував ще один чоловік, його підтримав інший.

Суперечку вдалося владнати проукраїнським активістам. Поліція розвела Ткачука та його нападників у різні сторони. Нікого не затримали.

Зверніть увагу! Раніше стало відомо, що за безпекою в Одесі у шості роковини трагедії 2 травня стежать понад 1,5 тисячі правоохоронців. Серед них – працівники поліції, ДСНС, нацгвардійці.

Що відомо про події в Одесі 2 травня 2014 року