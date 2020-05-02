12:38
2 трав 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Агро Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
      more
      НОВИНИ ЧЕРКАС КОРОНАВІРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      НОВИНИ ЧЕРКАС КОРОНАВІРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020

      Шість років після трагедії в Одесі: біля входу на Куликове поле сталася сутичка

      -
      Шоста річниця трагедії в Одесі: біля Куликового поля сталася сутичка
      Біля входу на Куликове поле в Одесі сталася сутичка / radiosvoboda.org

      У Будинку профспілок в Одесі шість років тому внаслідок сутичок між проукраїнськими та проросійськими активістами загинули 42 людини. Через карантин охочих покласти квіти поліція пускає лише по двоє. Перед входом на Куликове поле сформувалася черга людей, у якій виникла сутичка.

      Правоохоронці забезпечують посилену охорону в Одесі, однак без сутичок не обійшлося, пише "Радіо Свобода".

      Читайте також Поліція затримала п'яних підлітків, які зірвали прапор України у Запоріжжі

      Перед входом на Куликове поле, де і розташований Будинок профспілок, вишукувалась черга людей, в якій виникла сутичка,
      – йдеться у повідомленні.

      Одного із тих, хто перебував у черзі, обурила українська мова стрімера Валентина Ткачука, який вів пряму трансляцію з входу на Куликове поле. Інший чоловік з черги вдарив стрімера. Ткачук штовхнув його у відповідь. Тоді побити стрімера спробував ще один чоловік, його підтримав інший.

      Суперечку вдалося владнати проукраїнським активістам. Поліція розвела Ткачука та його нападників у різні сторони. Нікого не затримали.

      Зверніть увагу! Раніше стало відомо, що за безпекою в Одесі у шості роковини трагедії 2 травня стежать понад 1,5 тисячі правоохоронців. Серед них – працівники поліції, ДСНС, нацгвардійці.

      Що відомо про події в Одесі 2 травня 2014 року

      • Шість років тому в Одесі відбувалися акції проукраїнських жителів міста. На активістів напали проросійські колаборанти. Конфлікт виник на вулиці Грецькій. Там під час сутичок загинули 6 людей.
      • Потім протистояння перемістилися на Куликове поле. Там було наметове містечко так званого антимайдану. Частина антимайданівців втекли до Будинку профспілок, де спалахнула пожежа. Більшість людей задихнулася димом.
      • Загалом у цей день загинули 48 людей, ще приблизно 200 – отримали поранення.
      • За інформацією активістів та очевидців, антимайданівцям фінансово та організаційно сприяла Росія.
      • Наразі нікого з чиновників не був притягнули до відповідальності за несвоєчасні дії під час заворушень у центрі Одеси та пожежі на Куликовому полі.
      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Сутички в Одесі Поліція Новини Одеси Новини України мовне питання
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Головні новини
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      Пандемія, карантин і шалений стрес: як залишатись психологічно здоровим?
      сьогодні , 12:00 Пандемія, карантин і шалений стрес: як залишатись психологічно здоровим?
      Іван Примаченко
      Чому "завис" другий етап медичної реформи?
      1 травня , 22:00 Чому "завис" другий етап медичної реформи?
      Павло Ковтонюк