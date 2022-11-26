У другому турі на чемпіонаті світу з футболу збірній Польщі протистояла головна сенсація старту турніру – Саудівська Аравія, яка змусила капітулювати саму Аргентину, пише 24 канал.
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Наші сусіди відкрили рахунок перед перервою, коли Зелінскі відзначився з пасу Левандовскі. В подальшому поляки грали на утримання рахунку, але під завісу зустрічі удача посміхнулась і самому Роберту.
На 82 хвилині дикої помилки припустився хавбек суперника Аль-Малкі, який на вході у власний карний майданчик не зміг приборкати м'яч. Снаряд потрапив до Левандовскі, якому залишалось лише пробити Аль-Оваїса.
Відео голу Левандовскі:
Для 34-річного форварда Барселони це перший гол на чемпіонатах світу. Раніше Роберт грав лише на ЧС-2018, де не зміг забити в жодному матчі групи. Польща тоді посіла останнє місце.
А у першому турі катарського Мундіаля Левандовскі втратив можливість відкрити залік своїм голам. В середині другого тайму поляк не реалізував пенальті.
У підсумку Польща здобула перемогу над Саудівською Аравією і вийшла на перше місце в групі С. Ввечері команду Чеслава Міхневича може наздогнати Мексика, якщо переграє Аргентину.
Турнірне становище групи С:
|МІСЦЕ
|КОМАНДА
|І
|В
|Н
|П
|ГОЛИ
|ОЧКИ
|1
|Польща
|2
|1
|1
|0
|2:0
|4
|2
|С. Аравія
|2
|1
|0
|1
|2:3
|3
|3
|Мексика
|1
|0
|1
|0
|0:0
|1
|4
|Аргентина
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0