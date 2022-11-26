Во втором туре на чемпионате мира по футболу сборной Польши противостояла главная сенсация старта турнира – Саудовская Аравия, заставившая капитулировать саму Аргентину, пишет 24 канал.
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Наши соседи открыли счет перед перерывом, когда Зелински отличился из паса Левандовски. В дальнейшем поляки играли на удержание счета, но под занавес встречи удача улыбнулась и самому Роберту.
На 82 минуте дикой ошибки допустил хавбек соперника Аль-Малки, который на входе в собственную штрафную не смог обуздать мяч. Снаряд попал к Левандовски, которому оставалось только пробить Аль-Оваиса.
Видео гола Левандовски:
Для 34-летнего форварда Барселоны это первый гол на чемпионатах мира. Ранее Роберт играл только на ЧМ-2018, где не смог забить ни в одном матче группы. Польша тогда заняла последнее место.
А в первом туре катарского Мундиаля Левандовски упустил возможность открыть зачет своим голам. В середине второго тайма поляк не реализовал пенальти.
В итоге Польша одержала победу над Саудовской Аравией и вышла на первое место в группе С. Вечером команду Чеслава Михневича может догнать Мексика, если обыграет Аргентину.
Турнирное положение группы С:
|МЕСТО
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|ГОЛЫ
|ОЧКИ
|1
|Польша
|2
|1
|1
|0
|2:0
|4
|2
|С. Аравия
|2
|1
|0
|1
|2:3
|3
|3
|Мексика
|1
|0
|1
|0
|0:0
|1
|4
|Аргентина
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0