Росія може прагнути до просування на територію України, – Кулеба
Джерело:ABC News
Дмитро Кулеба заявив, що Росія може прагнути просунутись на територію України. Саме тому "ми повинні залишатись пильними".
За словами глави українського МЗС, за останні 7 років "ви вчитесь хвилюватися". Про це політик розповів у інтерв'ю американському виданню.
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Росія може прагнути до просування на територію України
Дмитро Кулеба заявив, що на кордоні з Україною зосереджені російські війська і техніка. Саме це й може свідчити про те, що російський уряд "шукає можливість просунутися далі" на українську територію.
Ми не хочемо нікого лякати, але ми повинні зберігати пильність,
– заявив міністр.
Він пояснив, що "ми дуже хвилюємося, але послухайте, коли ви живете поряд із Росією протягом 7 років у збройному конфлікті, ви як би вчитеся хвилюватися. До цього звикаєш".
Під час візиту в США Кулеба сказав виданню: "Сполучені Штати готові не тільки говорити, а й діяти, діяти, щоб стримувати Росію і зміцнювати здатність України захищати себе".Зверніть увагу! Дмитро Кулеба під час візиту до Вашингтона зустрівся з держсекретарем Ентоні Блінкеном, заступницею державного секретаря США з політичних питань Вікторією Нуланд, радником Байдена з питань нацбезпеки Джейкобом Салліваном.
Ймовірне скупчення російських військ на кордоні з Україною: коротко
- У жовтні 2021 року The Washington Post заявило, що Росія знову нарощує війська на кордоні з Україною.
- Згодом Politico оприлюднило нові супутникові фотографії з українського кордону, які нібито свідчать, що Росія знову стягує туди війська та техніку.
- 1 листопада українська розвідка повідомила, що нарощування кількості військ немає. Згодом в Офісі Президента пояснили, що біля кордону відбулися "не так кількісні, як якісні зміни", тобто певне підсилення там таки триває.
- 10 листопада Володимир Зеленський назвав переміщення російських військ вздовж кордонів України та збільшення їхньої концентрації психологічним тиском зі сторони окупантів, який не діє. Українська армія готова дати відсіч будь-якій зовнішній силі.