Росія може прагнути до просування на територію України, – Кулеба

Дмитро Кулеба заявив, що Росія може прагнути просунутись на територію України. Саме тому "ми повинні залишатись пильними".

За словами глави українського МЗС, за останні 7 років "ви вчитесь хвилюватися". Про це політик розповів у інтерв'ю американському виданню.

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Росія може прагнути до просування на територію України

Дмитро Кулеба заявив, що на кордоні з Україною зосереджені російські війська і техніка. Саме це й може свідчити про те, що російський уряд "шукає можливість просунутися далі" на українську територію.

Ми не хочемо нікого лякати, але ми повинні зберігати пильність,

– заявив міністр.

Він пояснив, що "ми дуже хвилюємося, але послухайте, коли ви живете поряд із Росією протягом 7 років у збройному конфлікті, ви як би вчитеся хвилюватися. До цього звикаєш".

Під час візиту в США Кулеба сказав виданню: "Сполучені Штати готові не тільки говорити, а й діяти, діяти, щоб стримувати Росію і зміцнювати здатність України захищати себе".

Ймовірне скупчення російських військ на кордоні з Україною: коротко

У жовтні 2021 року The Washington Post заявило, що Росія знову нарощує війська на кордоні з Україною.

Згодом Politico оприлюднило нові супутникові фотографії з українського кордону, які нібито свідчать, що Росія знову стягує туди війська та техніку.

1 листопада українська розвідка повідомила, що нарощування кількості військ немає. Згодом в Офісі Президента пояснили, що біля кордону відбулися "не так кількісні, як якісні зміни", тобто певне підсилення там таки триває.

10 листопада Володимир Зеленський назвав переміщення російських військ вздовж кордонів України та збільшення їхньої концентрації психологічним тиском зі сторони окупантів, який не діє. Українська армія готова дати відсіч будь-якій зовнішній силі.