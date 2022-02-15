Росія відводить війська, атака на українські сайти та банки: головні новини 15 лютого

Росія повідомляє про завершення низки військових навчань, частина контингенту повертається у місця постійної дислокації. Канцлер Німеччини Олаф Шольц прибув до Москви, де зустрівся з Володимиром Путіним. Низка банків та сайтів українських відомств перестали працювати. Україна скликає позачергове засідання ТКГ через спроби Думи легалізувати бойовиків. Такими були головні новини 15 лютого.

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Росія відводить війська

У російському міноборони заявили про завершення низки військових навчань. Тепер частина контингенту повернеться у місця постійної дислокації. Як зазначають російські ЗМІ, деякі підрозділи вже 15 лютого повернуться у свої гарнізони. Мовиться про підрозділи Південного та Західного військових округів.

Вони вже розпочали завантаження на залізничний та автомобільний транспорт і почнуть рух у свої військові гарнізони,

– повідомив офіційний представник міноборони Росії Ігор Конашенков.

Конашенков пояснив, що окремі підрозділи мають повернутись вже своїм ходом. Водночас на спільній пресконференції після перемовин з канцлером Німеччини Олафом Шольцом очільник Кремля підтвердив факт відведення військ. Путін також заявив, що "тут немає що коментувати".

Навчання Росії ще продовжуються

У міноборони зауважили, що комплекс масштабних заходів оперативної підготовки військ та сил продовжується. У них беруть участь всі військові округи, флоти та повітряно-десантні війська. На території Білорусі тривають спільні навчання "Союзна рішучість-2022".

Зазначимо, що це не вперше держава-агресорка повідомляє про завершення частини військових навчань. Така ситуація була і наприкінці січня. Тоді говорили, що війська та авіація Західного військового округу завершили планову перевірку боєготовності. Їх начебто повернули до місць базування.

Чи є ризик військового вторгнення

Як сказав Володимир Путін на зустрічі з міністром оборони Сергієм Шойгу , повністю навчання мають завершитись 20 лютого.

На жаль, поки наша країна межуватиме з Росією, цей ризик буде завжди. Раніше ЗМІ називали датою можливого вторгнення Росії 16 лютого. Проте напередодні секретар РНБО Олексій Данілов наголосив, що найближчим часом нападу не буде.

Також глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія зазначив, що 127 тисяч військових, які зараз біля кордону України, недостатньо для нападу. Володимир Зеленський оголосив 16 лютого Днем єдності.

Канцлер Німеччини поговорив з Путіним

ЗСУ готові дати відсіч ворогу будь-якої миті, тому ми під надійним захистом наших військових. Міжнародні партнери підтримують Україну і підготували пакет нищівних економічних санкцій проти Росії. Навіть якщо Кремль наважиться піти у наступ – він отримає достойну відсіч.Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!

Після візиту до Києва 14 лютого канцлер Німеччини Олаф Шольц прибув до Москви. Там він поспілкувався з Володимиром Путіним про актуальні питання.

Головне з розмови Шольца з Путіним

Шольц закликав Путіна вдатися до деескалації та відвести війська від кордонів України. Також канцлер Німеччини наголосив, що агресія проти України матиме серйозні наслідки.

У відповідь очільник Кремля засудив політику ЄС та НАТО, звинувативши їх у нібито загрозі національній безпеці Росії. Щодо України Путін зазначив, що Росія не хоче війни.

Також він вкотре наполягав на тому, щоб Україна провела переговори з бойовиками "ДНР" та "ЛНР". Своєю чергою, Шольц підкреслив, що визнання псевдореспублік означало б політичну катастрофу та стало б порушенням мінських угод.

Під час перемовин стало зрозуміло, що Росі готова продовжити транзит газу через Україну після 2024 року, але для цього є кілька умов. Цікаво, що Шольц уникнув відповіді на питання про можливість запровадження санкцій проти "Північного потоку-2".

Додамо, що напередодні канцлер Німеччини завітав в Україну. У Маріїнському палаці відбулася зустріч Шольца із Зеленським. Після перемовин політики вийшли до журналістів. Зокрема президент України:

заявив, що обговорили запровадження комплексного пакету санкцій проти агресії;

запропонував започаткувати діалог в енергетичній сфері, під час якого напрацюють енергетичні гарантії та дієву підтримку української енергетики;

натякнув, що для України зараз дуже важливою є закупівля озброєння та військової техніки. Тому президент порушив це питання під час перемовин з канцлером.

Олаф Шольц заявив, що Німеччина надасть Україні 150 мільйонів євро кредиту. Ба більше, канцлер заявив, що, у разі нового вторгнення, проти Росії запровадять "далекосяжні й ефективні" санкції. Однак не сказав, чи стосуватимуться вони "Північного потоку-2".

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Атака на українські сайти та банки

Клієнти одразу двох державних банків поскаржилися на збої в роботі банкоматів. Мовиться про "Ощадбанк" та "Приватбанк". Не працювали також додаток та онлайн-сервіси, а з карток не можна зняти або зарахувати на них гроші.

Згодом в "Ощадбанку" повідомили, що стали жертвою DDoS-атаки. Водночас у банку зазначили, що всі системи захищені та працюють в штатному режимі.

Наразі спостерігається лише уповільнення входу до системи "Ощад24/7" через додаткове навантаження на канали зв'язку. Перепрошуємо за можливі тимчасові незручності. Ми разом працюємо над тим, щоб відновити штатну швидкість роботи системи,

– наголосили у пресслужбі.

Як вказали у "Приватбанку", збій стався через проблеми із сервером. Схоже, що збій стався лише у роботі застосунку.

Що таке Ddos-атаки Це різновид хакерської атаки, за якої на сервер сайту подається велика кількість запитів. Він не встигає усі відкрити й по суті зависає. Через це користувачі, які у звичайному режимі заходять на сайт, втрачають доступ до ресурсу. Подібна проблема виникла і у Міноборони. Користувачі мали проблеми з доступом до їхнього сайту. У відомстві пояснили, що через DDoS-атаку фіксувалася надмірна кількість звернень на секунду.

Наразі проводяться планові технічні роботи з відновлення штатного функціонування веб-порталу Міністерства оборони України,

– пояснили у відомстві.

До теми Сайт ЗСУ перестав працювати, з ресурсами МВС і Нацполіції виникають труднощі

Раніше цей інцидент прокоментували у Центрі інформаційної безпеки. Там не виключають, що за DDoS-атакою може стояти Росія. Мовляв, держава-агресорка могла вдатися до тактики дрібних капостей, адже інші підступні наміри не спрацювали.

Держдума ухвалила звернення про легітимізацію бойовиків

Джерело: ТАСС

Держдума ухвалила цинічне звернення про легітимізацію бойовиків на окупованих територіях Донбасу. "За" проголосував 351 депутат. "Проти" голосували лише 16 депутатів, ще один – утримався. Скандальний документ розробила Комуністична партія Росії.

За лічені хвилини до голосування перед депутатами виступив прокремлівський пропагандист Казбек Тайсаєв. Він відзначився абсурдною заявою про "бандерівські формування", які начебто "намагаються розв'язати війну на Донбасі".

Ба більше, Тайсаєв цинічно заявив, що Росія несе відповідальність за те, що відбувається на Донбасі. Окрім того, пропагандист "відзначився" неадекватною заявою, що легітимізація бойовиків допоможе "братньому народу".

Літня захисниця Маріуполя стала зіркою світових ЗМІ

Верховна Рада звернулась до ООН, а також інших міжнародних організацій через ескалацію Росією безпекової ситуації навколо України.

Джерело: фейсбук Олени Золотарьової

Іноземні ЗМІ написали про літню жительку Маріуполя Валентину Константиновську, яка готується до зустрічі ворога. Зокрема жінка навчалась військового вишколу для цивільного населення. Активісти написали, що жінка російськомовна та з 2014 року допомагає армії та добровольцям.

Вчора (мовиться про 13 лютого – 24 канал) наша Валентина Константиновська "рванула" не тільки український фейсбук, а й світову провідну Quality пресу,

– написала Олена Золотарьова.

Активістка відзначила, що "на додачу підпалила у Скабєєвої (мовиться про російську пропагандистку Ольгу Скабаєву – 24 канал)". Золотарьова написала, мовляв, якщо літня маріупольська жінка готується до зустрічі ворога, то іншим вже точно соромно панікувати.

"А за кордоном точно "прифігіли" від дами з зачіскою, манікюром і одягом в стилі королеви Єлизавети, яка не бідкається і тримається за поперек, а посміхається, вивчаючи, що їй робити зі зброєю", – підсумувала активістка.

Організатор медцентру відзначив, що Валентина Константиновська – сильний та надійний боєць, з яким можна йти у розвідку. За даними ЗМІ, жінці 79 років.



Літня захисниця Маріуполя з автоматом у руках / Фото АР