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      Росія розпочала торгову війну з Білоруссю: першими постраждають яблука

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      Росія розпочинає торгову війну з Білоруссю
      Росія розпочинає торгову війну з Білоруссю / Фото з відкритих джерел

      У Росії не бояться ввезення на свою територію транзитом через Білорусь "санкційної" продукції під виглядом тієї, що виготовлена у Туреччині.

      Тому "Россільгоспнагляд" заборонив ввозити з Білорусі яблука, які надходять "під виглядом турецьких", повідомляють російські ЗМІ.

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      Там додали, що неодноразово просили колег з Білорусі підтверджувати країну походження продукції, яка відправляється на реекспорт в Росію.

      Однак, як скаржаться у "Россільгоспнагляді", незважаючи на це, з Білорусі продовжує надходити продукція з недостовірними відомостями в сертифікатах. Тому заборона почне діяти з 22 березня. 

      Раніше Федеральна служба з ветеринарного і фітосанітарного Нагляду РФ заявила про розгляд питання щодо перехіду до прямого імпорту в Росію рослинної продукції з третіх країн в обхід Білорусі та інших держав ЄврАзЕС. У ЗМІ такий крок Росії вже назвали "торговою війною".

      Водночас розмови про зближення Росії та Білорусі не стихають. Обидві країни активно пропрацьовують можливості створення "Союзної держави", хоча білоруський лідер Олександр Лукашенко регулярно висловлює побоювання щодо надмірної нав'язливості Росії. 

      Що відбувається між Росією та Білоруссю?Розмови про об'єднання Білорусі і Росії стають все гучнішими, хоча Олександр Лукашенко називає їх "дурними і притягнутими за вуха". Голова Держдуми РФ В'ячеслав Володін оголосив про завершення підготовки проекту Концепції зближення законодавств Росії та Білорусі. Там заявляють, що цей крок є необхідною умовою для активізації економічного співробітництва в межах Союзної держави. Зі свого боку, президент Росії Володимир Путін схвалив військову доктрину Союзної держави, до якої входять РФ і Білорусь. При цьому в Кремлі заявили, що можливе об’єднання Росії та Білорусі наразі не обговорюється.

      Хоча Олександр Лукашенко все ж побоюється, що Росія поглине Білорусь. Мало не в кожній своїй заяві наголошує, що, як і раніше, підтримує ідею створення союзної держави з Російською Федерацією. Але головна умова – обидві країни повинні бути у рівнозначними у правах.

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      Теги: Новини політики Новини Росії Новини Білорусі Експорт
      Джерело: 24 Канал
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