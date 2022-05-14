Росіяни знову продовжують гатити по прикордонню Чернігівщини
Джерело:ДПСУ
Хоча українські військові звільнили Північ від окупантів, російські військові продовжують обстрілювати Чернігівську область. Чергового удару війська агресора завдали з Брянської області.
Війська Росії постійно намагаються здійснювати аеророзвідку дронами
Про обстріл Чернігівської області повідомили у Державній прикордонній службі України. У пресслужбі ДПСУ заявили, що росіяни продовжують підступно гатити по прикордонню Чернігівщини.
До речі 6 пострілів з міномета: Росія ввечері обстріляла Сумщину
Українські прикордонники повідомили, що збройні сили Росії вели вогонь з російського села Ломаківка, що в Брянській області.
Також у Держприкордонслужбі опублікували наслідки обстрілів ворога.
Росіяни знову продовжують гатити по прикордонню Чернігівщини / Фото ДПСУ
Війська агресора завдали удару з Брянської області / Фото ДПСУ
Окупанти гатять по прикордонню Чернігівщини / Фото ДПСУ
Прикордонники зазначили, що війська ворога постійно намагається здійснювати аеророзвідку дронами усієї прикордонної інфраструктури Чернігівської області.
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Росія обстрілює Чернігівську область: останні новини
- У Генштабі Збройних Сил України 13 травня повідомили, що Росія продовжить здійснювати провокації у прикордонних районах на Півночі. З цією метою росіяни перекидають додаткові підрозділи артилерії у Брянську область.
- Ввечері 10 травня окупанти вкотре обстріляли прикордонні території Сумщини та Чернігівщини. Зокрема, ворог використав некеровані ракети та міномети.
- 11 травня глава Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус заявив, що ворожі війська близько 6 ранку обстріляли прикордонні райони Чернігівської області. Росіяни гатили зі своєї території з мінометів.
- У ніч проти 12 травня російські військові атакували школи на Чернігівщині. Збройні сили Росії із застосуванням авіації обстріляли Новгород-Сіверський.
- Рятувальники повідомили, що внаслідок удару троє людей загинули. Ще 12 – травмовані. Згодом рятувальники також показали моторошні фото наслідків обстрілів Новгород-Сіверського.
- На початку травня в оперативному командуванні "Північ" вирішили показати наслідки російських обстрілів у Чернігові. Російські окупанти завдали Чернігову багато руйнувань, однак місто не скорилося агресору.
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