У Росії цинічно заявили, що пропозиції України для перемир'я виконати неможливо

Москва цинічно заявила, нібито українські пропозиції щодо перемир'я виконати неможливо. Саме так путінські політики відреагували на заяву Володимира Зеленського.

Відповідну реакцію оприлюднили росЗМІ. Це трапилось 26 травня – на 92 день повномасштабної війни, яку Росія почала проти України.

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У Росії заявляють про неможливість виконати пропозиції для перемир'я

Умови, які Зеленський висуває для перемир'я, є категоричними до ідіотизму і нездійсненними в принципі. Він вимагає зробити Донбас та Крим знову українським, ніби йому невідома воля їхніх мешканців,

– брехливо заявив черговий рупор Кремля.

Голос російського диктатора ймовірно забув чи йому не розповідають як заступнику голови Ради Безпеки Росії про те, який спротив чинять люди на тимчасово окупованих Росією українських землях.

Зокрема у тимчасово окупованому Криму російські окупанти ще з 2014 року незаконно викрадають та ув'язнюють людей тільки за їхню проукраїнську позицію.

Зокрема у травні глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявив, що в Криму після повномасштабного нападу Росії тільки посилилися переслідування та репресії щодо кримських татар та етнічних українців.

Натомість люди в Херсоні з початку російської окупації масово виходять на проукраїнські мітинги, у Мелітополі діють партизани. Також партизанський спротив є й на Луганщині.

Мєдвєдєв цинічно обманює про позицію людей в Україні

У паралельній путінській реальності Мєдвєдєв заявляє, що нібито мовиться про те, щоб: "Вивести з Донбасу всі війська, залишивши українській армії повний простір для репресій проти людей".

Дмитро Медведєв знову забув, що насправді російська армія масово вбиває, катує, ґвалтує українців на тимчасово окупованих територіях України. А ще людей змушують:

Коротко про позицію України щодо перемовин з Росією

25 травня Володимир Зеленський заявив, за якої умови можливо повернути переговори з Росією. Головне – повернення Україною територій, які росіяни окупували після 24 лютого. Саме тоді відновиться переговорний процес.

Напередодні, 24 лютого, радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк назвав причини, за яких можуть розблокувати переговорний процес з країною-агресором. Зокрема це може трапитись за 2 умов: коли президент України скаже, що на дорожній карті не зрозуміло, які позиції ми зможемо утримати, коли політична еліта Росія почне адекватно все сприймати та побачить реальність.

Варто пригадати, що президент України пояснив – він не бачить зацікавленості Кремля у переговорах. Володимир Зеленський пригадав, що єдиний позитив у переговорах з Росією – це те, що сторони почали говорити про розблокування "Азовсталі" та вивезення цивільних людей з Маріуполя. Щоправда, додав, що це сталось за втручання Організації Об'єднаних Націй та Міжнародного комітету Червоного Хреста.

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