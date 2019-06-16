Розпитує про Україну, бо з преси вирізають "заборонену інформацію": з Кольченком зустрілася мати

Росіяни дозволили тривале побачення матері українського політв'язня Олександра Кольченка з сином. Три доби з 8 по 10 червня вона перебувала в колонії у Копійську Челябінської області Російської Федерації. З часу попередньої зустрічі минув рік.

"10 червня мама Саші вийшла з колонії після довгострокового побачення, яке тривало три доби. Це їх п'ята зустріч в неволі", – повідомила племінниця Кольченка Анастасія. Минуле тривале побачення відбулося аж у липні 2018 року.

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Що розповіла племінниця Кольченка про його стан?

► Кольченко почуває себе добре і ні на що не скаржиться.Утім, каже племінниця, це скаржитися йому не характерно.

► Хлопець дуже чекав цю зустріч, щоб згадати смак домашньої їжі, яку готувала мама.

► Російські ЗМІ практично не читає, крім "Нової газети". Але і звідти вирізають або замальовують статті з "забороненою інформацією".

► Ставить безліч запитань про сім'ю, друзів, ситуацію у світі. Але головно про Україну і Крим.

Відомо також, що Кольченко разом з адвокатом збираються писати клопотання про зміну режиму утримання.

Що відомо про Кольченка та його арешт? У 2014 році у Криму російські окупанти арештували активіста Олександра Кольченка, режисера Олега Сенцова та ще двох осіб. У серпні 2015 року російський суд визнав їх винними в підготовці терактів в Криму і підпалі офісів двох партій у Сімферополі.



25 серпня 2015 року в Росії Олександра Кольченка засудили за звинуваченням у підготовці терактів у Криму. 28-річний Кольченко повинен просидіти у російській колонії суворого режиму 10 років.