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      Розпитує про Україну, бо з преси вирізають "заборонену інформацію": з Кольченком зустрілася мати

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      Олександр Кольченко, політв'язень у Росії
      Олександр Кольченко, політв'язень у Росії / Грани.ru

      Росіяни дозволили тривале побачення матері українського політв'язня Олександра Кольченка з сином. Три доби з 8 по 10 червня вона перебувала в колонії у Копійську Челябінської області Російської Федерації. З часу попередньої зустрічі минув рік.

      "10 червня мама Саші вийшла з колонії після довгострокового побачення, яке тривало три доби. Це їх п'ята зустріч в неволі", – повідомила племінниця Кольченка Анастасія. Минуле тривале побачення відбулося аж у липні 2018 року.

      Важка історія про 5 років ув'язнення Кольченка: що довелося витримати бранцю Кремля і чи є шанс на звільнення

      Що розповіла племінниця Кольченка про його стан?

      ► Кольченко почуває себе добре і ні на що не скаржиться.Утім, каже племінниця, це скаржитися йому не характерно.

      ► Хлопець дуже чекав цю зустріч, щоб згадати смак домашньої їжі, яку готувала мама.

      ► Російські ЗМІ практично не читає, крім "Нової газети". Але і звідти вирізають або замальовують статті з "забороненою інформацією".

      ► Ставить безліч запитань про сім'ю, друзів, ситуацію у світі. Але головно про Україну і Крим.

      Відомо також, що Кольченко разом з адвокатом збираються писати клопотання про зміну режиму утримання. 

      Що відомо про Кольченка та його арешт? У 2014 році у Криму російські окупанти арештували активіста Олександра Кольченка, режисера Олега Сенцова та ще двох осіб. У серпні 2015 року російський суд визнав їх винними в підготовці терактів в Криму і підпалі офісів двох партій у Сімферополі.

      25 серпня 2015 року в Росії Олександра Кольченка засудили за звинуваченням у підготовці терактів у Криму. 28-річний Кольченко повинен просидіти у російській колонії суворого режиму 10 років.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини Росії Українці в полоні РФ Україна – Росія
      Джерело: 24 канал
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