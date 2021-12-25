В настоящее время такова базовая стратегия Министерства здравоохранения. Об этом заявил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

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Ревакцинация в Украине

Он объяснил, что человек, получивший прививку в 2021 году, должен через год обратиться в пункт прививки и центр вакцинации населения и получить повторную прививку двумя дозами вакцины.

При этом она может выбрать другой тип вакцины, чем тот, который использовался во время первой прививки.

Главный санврач добавил, что в Минздраве получают информацию из других стран об эффективности вакцинации с использованием бустерных (третьих) доз.

Игорь Кузин – главный санврач "Есть соответствующие решения европейской технической группы экспертов по иммунизации, есть решения на мировом уровне. Все они заключаются в том, что ревакцинальные дозы должны получить прежде всего наиболее уязвимые категории населения.".

Кузин отметил, что многие европейские страны рекомендуют проводить ревакцинацию за полгода. И в Украине, скорее всего, "в ближайшее время будут пересматриваться решения по использованию ревакцинальной и дополнительной дозы".

Внимание! Украина договорилась о поставке достаточного количества вакцин для того, чтобы ревакцинировать двумя дозами не менее 70% населения.

Вакцинация и ревакцинация в Украине

Накануне, 22 декабря, Минздрав утвердил приказ о вакцинации третьей дозой медработников и работников домов интернатного типа. Они могут получить ревакцинальную дозу через 6 месяцев после второй прививки. Для ревакцинации используют только м-РНК-вакцины (Moderna или Comirnaty/Pfizer).

Также 17 декабря в Украине начали колоть дополнительную прививку от коронавируса. Она отличается от бустерной. Ее могут получить люди с ВИЧ, онкологией, после трансплантации органов, те, кто проходит иммуносупрессивную или иммуномоделирующую терапию, и пациенты с рядом других иммунодефицитных состояний.

В то время как бустерная вакцинация в Украине для всех желающих может появиться уже в январе – феврале 2022 года или раньше. Для этого минимум 60% украинцев должны быть вакцинированы одной дозой или 50% – двумя дозами.