В настоящее время такова базовая стратегия Министерства здравоохранения. Об этом заявил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.
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Ревакцинация в Украине
Он объяснил, что человек, получивший прививку в 2021 году, должен через год обратиться в пункт прививки и центр вакцинации населения и получить повторную прививку двумя дозами вакцины.
При этом она может выбрать другой тип вакцины, чем тот, который использовался во время первой прививки.
Главный санврач добавил, что в Минздраве получают информацию из других стран об эффективности вакцинации с использованием бустерных (третьих) доз.
Игорь Кузин – главный санврач
"Есть соответствующие решения европейской технической группы экспертов по иммунизации, есть решения на мировом уровне. Все они заключаются в том, что ревакцинальные дозы должны получить прежде всего наиболее уязвимые категории населения.".
Кузин отметил, что многие европейские страны рекомендуют проводить ревакцинацию за полгода. И в Украине, скорее всего, "в ближайшее время будут пересматриваться решения по использованию ревакцинальной и дополнительной дозы".
Вакцинация и ревакцинация в Украине
Накануне, 22 декабря, Минздрав утвердил приказ о вакцинации третьей дозой медработников и работников домов интернатного типа. Они могут получить ревакцинальную дозу через 6 месяцев после второй прививки. Для ревакцинации используют только м-РНК-вакцины (Moderna или Comirnaty/Pfizer).
Также 17 декабря в Украине начали колоть дополнительную прививку от коронавируса. Она отличается от бустерной. Ее могут получить люди с ВИЧ, онкологией, после трансплантации органов, те, кто проходит иммуносупрессивную или иммуномоделирующую терапию, и пациенты с рядом других иммунодефицитных состояний.
В то время как бустерная вакцинация в Украине для всех желающих может появиться уже в январе – феврале 2022 года или раньше. Для этого минимум 60% украинцев должны быть вакцинированы одной дозой или 50% – двумя дозами.
Какие общие темпы вакцинации
С начала вакцинальной кампании привили 14 563 975 человек, из них:
• получили первую дозу – 14 563 973 человека;
• полностью иммунизированы и получили две дозы – 13 352 303 человека;
• получили дополнительную дозу – 1 811 человек;
• ревакцинальную дозу – 367 человек.
В общей сложности провели 27 918 454 прививки (это суммарное количество всех вакцинаций в целом).