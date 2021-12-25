Наразі така базова стратегія Міністерства охорони здоров'я. Про це заявив головний санітарний лікар України Ігор Кузін.
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Ревакцинація в Україні
Він пояснив, що людина, яка отримала щеплення у 2021 році, має за рік звернутися до пункту щеплення і центру вакцинації населення та отримати повторне щеплення двома дозами вакцини.
При цьому вона може вибрати інший тип вакцини, ніж той, який використовувався під час першого щеплення.
Головний санлікар додав, що у МОЗ отримують інформацію з інших країн про ефективність вакцинації з використанням бустерних (третіх) доз.
Ігор Кузін – головний санлікар
"Є відповідні рішення європейської технічної групи експертів з питань імунізації, є рішення на світовому рівні. Вони всі полягають у тому, що ревакцинальні дози мають отримати перш за все найбільш вразливі категорії населення".
Кузін зазначив, що багато європейських країн рекомендують проводити ревакцинацію за пів року. І в Україні, найімовірніше, "найближчим часом переглядатимуть рішення щодо використання ревакцинальної та додаткової дози".
Вакцинація та ревакцинація в Україні
Напередодні, 22 грудня, МОЗ затвердило наказ про вакцинацію третьою дозою медпрацівників і працівників будинків інтернатного типу. Вони можуть отримати ревакцинальну дозу за 6 місяців після другого щеплення. Для ревакцинації використовують лише м-РНК-вакцини (Moderna або Comirnaty/Pfizer).
Також 17 грудня в Україні почали робити додаткове щеплення від коронавірусу. Воно відрізняється від бустерного. Його можуть отримати люди з ВІЛ, онкологією, після трансплантації органів, ті, хто проходить імуносупресивну або імуномоделюючу терапію, і пацієнти з низкою інших імунодефіцитних станів.
Тоді як бустерна вакцинація в Україні для всіх охочих може з'явитись вже у січні – лютому 2022 року чи раніше. Для цього щонайменше 60% українців мають бути вакциновані однією дозою або 50% — двома дозами.
Які загальні темпи вакцинаціїВід початку вакцинальної кампанії щепили 14 563 975 людей, з них:
• отримали першу дозу – 14 563 973 людини;
• повністю імунізовані та отримали дві дози – 13 352 303 людини;
• отримали додаткову дозу – 1 811 людей;
• ревакцинальну дозу – 367 людей.
Загалом провели 27 918 454 щеплення (це сумарна кількість усіх вакцинацій загалом).