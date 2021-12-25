Наразі така базова стратегія Міністерства охорони здоров'я. Про це заявив головний санітарний лікар України Ігор Кузін.

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Ревакцинація в Україні

Він пояснив, що людина, яка отримала щеплення у 2021 році, має за рік звернутися до пункту щеплення і центру вакцинації населення та отримати повторне щеплення двома дозами вакцини.

При цьому вона може вибрати інший тип вакцини, ніж той, який використовувався під час першого щеплення.

Головний санлікар додав, що у МОЗ отримують інформацію з інших країн про ефективність вакцинації з використанням бустерних (третіх) доз.

Ігор Кузін – головний санлікар "Є відповідні рішення європейської технічної групи експертів з питань імунізації, є рішення на світовому рівні. Вони всі полягають у тому, що ревакцинальні дози мають отримати перш за все найбільш вразливі категорії населення".

Кузін зазначив, що багато європейських країн рекомендують проводити ревакцинацію за пів року. І в Україні, найімовірніше, "найближчим часом переглядатимуть рішення щодо використання ревакцинальної та додаткової дози".

Увага! Україна домовилася про постачання достатньої кількості вакцин для того, щоб ревакцинувати двома дозами щонайменше 70% населення.

Вакцинація та ревакцинація в Україні

Напередодні, 22 грудня, МОЗ затвердило наказ про вакцинацію третьою дозою медпрацівників і працівників будинків інтернатного типу. Вони можуть отримати ревакцинальну дозу за 6 місяців після другого щеплення. Для ревакцинації використовують лише м-РНК-вакцини (Moderna або Comirnaty/Pfizer).

Також 17 грудня в Україні почали робити додаткове щеплення від коронавірусу. Воно відрізняється від бустерного. Його можуть отримати люди з ВІЛ, онкологією, після трансплантації органів, ті, хто проходить імуносупресивну або імуномоделюючу терапію, і пацієнти з низкою інших імунодефіцитних станів.

Тоді як бустерна вакцинація в Україні для всіх охочих може з'явитись вже у січні – лютому 2022 року чи раніше. Для цього щонайменше 60% українців мають бути вакциновані однією дозою або 50% — двома дозами.