Командир батальона беспилотных авиационных комплексов “Ахиллес” Юрий Федоренко рассказал 24 Каналу трогательную историю о маленькой украинке Эмилии, которая передала нашим бойцам все подаренные ей на день рождения средства.

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"Наше поколение должно победить в этой войне, ведь нам есть на кого оставить страну. В частности, на такое молодое поколение, которое с детства понимает цену свободы, ценность человеческой жизни и цену жизни в свободной стране. Это очень круто. Даже сейчас рассказывая, у меня становятся мокрые глаза", – сказал Федоренко.

Эмилия стала членом команды

На днях командир батальона беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" получил письмо от 8-летней девочки Эмилии – маленькой чемпионки по фигурному катанию. Она решила передать 11 600 гривен, подаренные ей на день рождения, на дрон для батальона.

Девочка написала письмо военному
Письмо, которое Эмилия написала командиру БпАК "Ахиллес" / Фото: Юрий Федоренко

"Родители девочки еще собрали деньги и передали два FPV-дрона на общую сумму около 50 тысяч гривен. И плюс к этому в подразделение поступило очень вкусное овсяное печенье", – отметил командир батальона БпАК "Ахиллес".

Однако на этом история не закончилась. Юрий Федоренко позвонил маме девочки и пообщались с Эмилией по видеосвязи.

Скажу честно, таких положительных эмоций у меня не было с начала российского полномасштабного вторжения. Я еще раз осознал, насколько мы – представители Сил обороны делаем важное дело на поле боя,
– отметил Федоренко.

Командир батальона БпАК "Ахиллес" выразил искреннюю благодарность учителям и украинским родителям, которые с детства вкладывают в детей правильную систему ценностей и воспитывают их настоящими патриотами.

Если кто-то теряет мотивацию или веру, стоит обернуться и посмотреть в глаза наших детей. Они стремятся жить в Украине, побеждать во имя Украины и дышать воздухом свободной Украины. Если в этой войне дети вкладывают нам в руки оружие, мы должны победить,
– добавил командир батальона БпАК "Ахиллес".

Сейчас Эмилия стала для бойцов полноценным членом команды батальона. Военные подготовили именной флаг батальона "Ахиллес", который сейчас направляется к Эмилии.

Разговор военного с Эмилией: смотрите видео

К слову, летом 2023 года 24 Канал рассказывал историю о 9-летней Ане из Ровенской области, которая вместе с подругами, присоединилась к помощи защитникам, чтобы приблизить долгожданную для всех победу. Она передала спецназовцам дрон, который приобрела благодаря своему труду.