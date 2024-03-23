Командир батальона беспилотных авиационных комплексов “Ахиллес” Юрий Федоренко рассказал 24 Каналу трогательную историю о маленькой украинке Эмилии, которая передала нашим бойцам все подаренные ей на день рождения средства.

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"Наше поколение должно победить в этой войне, ведь нам есть на кого оставить страну. В частности, на такое молодое поколение, которое с детства понимает цену свободы, ценность человеческой жизни и цену жизни в свободной стране. Это очень круто. Даже сейчас рассказывая, у меня становятся мокрые глаза", – сказал Федоренко.

Эмилия стала членом команды

На днях командир батальона беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" получил письмо от 8-летней девочки Эмилии – маленькой чемпионки по фигурному катанию. Она решила передать 11 600 гривен, подаренные ей на день рождения, на дрон для батальона.



Письмо, которое Эмилия написала командиру БпАК "Ахиллес" / Фото: Юрий Федоренко

"Родители девочки еще собрали деньги и передали два FPV-дрона на общую сумму около 50 тысяч гривен. И плюс к этому в подразделение поступило очень вкусное овсяное печенье", – отметил командир батальона БпАК "Ахиллес".

Однако на этом история не закончилась. Юрий Федоренко позвонил маме девочки и пообщались с Эмилией по видеосвязи.

Скажу честно, таких положительных эмоций у меня не было с начала российского полномасштабного вторжения. Я еще раз осознал, насколько мы – представители Сил обороны делаем важное дело на поле боя,

– отметил Федоренко.

Командир батальона БпАК "Ахиллес" выразил искреннюю благодарность учителям и украинским родителям, которые с детства вкладывают в детей правильную систему ценностей и воспитывают их настоящими патриотами.

Если кто-то теряет мотивацию или веру, стоит обернуться и посмотреть в глаза наших детей. Они стремятся жить в Украине, побеждать во имя Украины и дышать воздухом свободной Украины. Если в этой войне дети вкладывают нам в руки оружие, мы должны победить,

– добавил командир батальона БпАК "Ахиллес".

Сейчас Эмилия стала для бойцов полноценным членом команды батальона. Военные подготовили именной флаг батальона "Ахиллес", который сейчас направляется к Эмилии.

Разговор военного с Эмилией: смотрите видео

К слову, летом 2023 года 24 Канал рассказывал историю о 9-летней Ане из Ровенской области, которая вместе с подругами, присоединилась к помощи защитникам, чтобы приблизить долгожданную для всех победу. Она передала спецназовцам дрон, который приобрела благодаря своему труду.