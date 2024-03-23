Командир батальйону безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" Юрій Федоренко розповів 24 Каналу зворушливу історію про маленьку українку Емілію, яка передала нашим бійцям всі подаровані їй на день народження кошти.

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"Наше покоління мусить перемогти у цій війні, адже нам є на кого залишити країну. Зокрема, на таке молоде покоління, яке змалечку розуміє ціну свободи, цінність людського життя та ціну життя у вільній країні. Це дуже круто. Навіть зараз переповідаючи, у мене стають мокрі очі", – мовив Федоренко.

Емілія стала членом команди

Днями командир батальйону безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" отримав лист від 8-річної дівчинки Емілії – маленької чемпіонки з фігурного катання. Вона вирішила передати 11 600 гривень, подаровані їй на день народження, на дрон для батальйону.



Лист, який Емілія написала командиру БпАК "Ахіллес" / Фото: Юрій Федоренко

"Батьки дівчинки ще зібрали гроші й передали два FPV-дрони на загальну суму близько 50 тисяч гривень. Й плюс до цього до підрозділу надійшло дуже смачне вівсяне печиво", – зазначив командир батальйон БпАК "Ахіллес".

Однак на цьому історія не закінчилася. Юрій Федоренко зателефонував мамі дівчинки й поспілкувалися з Емілією по відеозв'язку.

Скажу чесно, таких позитивних емоцій у мене не було від початку російського повномасштабного вторгнення. Я вкотре усвідомив, наскільки ми – представники Сил оборони робимо важливу справу на полі бою,

– зауважив Федоренко.

Командир батальйону БпАК "Ахіллес" висловив щиру вдячність вчителям та українським батькам, які змалечку вкладають в дітей правильну систему цінностей та виховують їх справжніми патріотами.

Якщо хтось втрачає мотивацію чи віру, варто обернутися та подивитися в очі наших дітей. Вони прагнуть жити в Україні, перемагати в ім'я України та дихати повітрям вільної України. Якщо у цій війні діти вкладають нам у руки зброю, ми маємо перемогти,

– додав командир батальйон БпАК "Ахіллес".

Зараз Емілія стала для бійців повноцінним членом команди батальйону. Військові підготували іменний стяг батальйону "Ахіллес", який зараз прямує до Емілії.

Розмова військового з Емілією: дивіться відео

До слова, улітку 2023 року 24 Канал розповідав історію про 9-річну Аню з Рівненщини, яка разом з подругами, долучилася до допомоги захисникам, щоб наблизити довгоочікувану для всіх перемогу. Вона передала спецпризначенцям дрон, який придбала завдяки своїй праці.