Щемливу історію розповіла очільниця української фундації "Мрія" Тетяна Комлик. За її словами, волонтери фонду подарували Роману цей телефон у листопаді 2022 року.

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"Я передавала цей телефон хлопчику і сама подумки загадувала: хай тільки подзвонить, нехай подзвонить. Цей хлопчик має вірити в дива. Нехай у нього стаються дива", – зазначила Тетяна.

Рік тому фонд започаткував проєкт, який виконував мрії дітей українських воїнів, які опинилися у полоні.

Хтось із дітей просив годинник, як у тата, хтось хотів отримати літак і забрати батька додому, хтось загадував футбольний м'яч і щоб тато побачив, як він забиває гол.

А 7-річний Роман попросив телефон і щоб на нього подзвонив тато з полону.

Учора тато Роми подзвонив на той телефон уже з України. Вільний. Вдома. Ще одна велика мрія маленького українця збулася. І я втираю сльози щастя разом із його мамою, разом із ним. Як же він чекав цього дзвінка, він ніколи не залишав той телефон,

– розповіла Тетяна.



Хлопчику подарували телефон ще рік тому / Фото з фейсбуку Тетяни Комлик

Хлопчик не випускав телефон з рук

Мама хлопчика Вікторія для УП. Життя розповіла, що Рома фактично ніколи не випускав з рук цей телефон і очікував на дзвінок тата.

У кінці 2022 року для дітей українських Героїв у Стамбулі провели екскурсію заводом "Baykar", де усіх попросили здати телефони. Роман тоді подумав, що гаджет забирають назавжди і почав плакати.

Директор заводу Халюк Байрактар намагаючись заспокоїти Рому показав йому перший у світі безпілотник з українським серцем, але це не допомогло.

А Рома відповідає: "В мене забрали телефон, а на нього має подзвонити тато". Це дуже розчулило директора і він наказав начальнику охорони віддати телефон,

– розповіла Вікторія.

Мрія здійснилась

3 січня на телефон надійшов найочікуваніший дзвінок від тата Роми.

"Коли син почув голос тата, то почав плакати. Чоловік запитав, чому він плаче. Ромчик відповів, що від радості. А коли син зрозумів, що тато вже в Україні, розплакався ще більше", – поділилася жінка.

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