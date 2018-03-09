9 марта стартует зимняя Паралимпиада в южнокорейском Пхенчхане

9 марта состоится церемония открытия зимних Паралимпийских игр-2018, которые пройдут в южнокорейском Пхенчхане, начало – в 12:50 по киевскому времени. Всего на Играх должны разыграть 80 комплектов наград. Завершатся соревнования 18 марта.

Заметим, что право получить медали спортсмены будут иметь в шести дисциплинах: биатлоне, керлинге на колясках, лыжных и горнолыжных видах спорта, пара-сноуборде, следж-хоккее.

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Украину на Играх будут представлять 30 спортсменов, хотя заявки получили 33 украинца, но трое выбыли из-за болезни. К слову, в это число входят и 10 спортсменов-лидеров или гайды, которые будут сопровождать паралимпийцев с нарушениями зрения на трассе во время соревнований.

Атлеты из Украины будут соревноваться в 3 видах спорта – лыжных гонках, биатлоне и горных лыжах.

В общем Паралимпиада-2018 продлится 10 дней и завершится 18 марта.