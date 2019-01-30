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      Акция "Кто заказал Гандзюк" возле форума Порошенко: какое решение вынес суд по активистам

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      В Киеве завершилось судебное заседание против активистов, которые 29 января под зданием Международного выставочного центра в Киеве развернули баннер "Простите, так а кто заказал Гандзюк?". Работники полиции сразу составили на них административный протокол за то, что не предупредили соответствующие органы об акции.

      Об этом в прямом эфире сообщил корреспондент 24 канала.

      Читайте также: Баннеры "Кто заказал Гандзюк?" возле форума Порошенко: активистов вызвали в суд

      Отметим, что судебное заседание назначили на 10:00 30 января, но начали его только в 15:00.

      Сергей Стерненко, который 29 января вместе с товарищами организовал акцию возле Международного выставочного центра – профессиональный юрист. Поэтому во время заседания он аргументировано и четко объяснил, почему не может быть признан виновным по статье о порядке организации мирных собраний Кодекса Украины об админправонарушениях.

      Сергій Стерненко у Дніпровському суді в Києві

      Сергей Стерненко в Днепровском суде в Киеве

      После того, как были рассмотрены все материалы дела, суд вынес решение, что в действиях активистов отсутствует состав админправонарушения.

      Сергей убежден, что вызвали его в суд за то, что организовал акцию именно возле помещения, в котором в то время выступал Петр Порошенко.

      Тем более, что накануне отец Екатерины Гандзюк Виктор заявил, что организатор убийства его дочери Екатерины Гандзюк сотрудничал с партийцем "Батькивщины" Владиславом Мангером и партийцем Блока Петра Порошенко Андреем Гордеевым.

      Кто убил Екатерину Гандзюк?
      31 июля 2018 года в Херсоне облили серной кислотой Екатерину Гандзюк – известную активистку и советника мэра города. Женщина получила многочисленные ожоги и перенесла несколько операций.

      По состоянию на 22 августа правоохранители задержали 6 подозреваемых в нападении на Гандзюк, часть из которых призналась в содеянном.

      4 ноября Гандзюк умерла в больнице от полиорганной недостаточности и химических ожогов 39% тела, а 7 ноября ее похоронили в Херсоне. Правоохранители расследуют дело как "оконченное умышленное убийство, совершенное группой лиц из корыстных побуждений с особой жестокостью и на заказ".

      По информации журналистов и активистов, посредником между организатором и исполнителями убийства Гандзюк является помощник нардепа от БПП Николая Паламарчука – Игорь Павловский. Последний якобы передавал деньги "за работу" подозреваемому в преступлении Сергею Торбину. Впоследствии как Павловский, так и Паламарчук отвергли такие обвинения и заверили, что к этому делу не имеют никакого отношения. 12 ноября Павловского взяли под арест.

      3 декабря 2018 года генпрокурор Юрий Луценко заявлял, что следствие установило всех заказчиков и организаторов убийства Гандзюк. По его словам, мотив преступления – активность Гандзюк против одной из крупных коррупционных схем местных властей.

      Теги: Новости Украины Новости Херсона Новости Киева Екатерина Гандзюк
      Источник: 24 канал
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