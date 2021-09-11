На этот раз очевидно список кандидатов будет больше, чем на предыдущих выборах. Ведь раньше кое-кто не выдвигался из-за нежелания конкурировать с тогдашним мэром. Кто будет претендовать на кресло мэра в этот раз, будет известно уже до конца сентября.

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Впрочем улицы города уже пестрят скрытой агитацией. Преимущественно Игорь Терехов поздравляет с Днем города. Но чуть ли не ежедневно потенциальные кандидаты курсируют по дворам и проводят встречи с избирателями. На выходных организуют детские праздники, раздают газеты и открытки.

Потенциальные кандидаты агитируют людей в соцсетях

В соцсетях тем временем агитация еще активнее. За избирателей воюют даже в тиктоке и инстаграме. Общественное движение "Чесно" посчитало, что только в пользу Терехова против Добкина работает 24 фесйбук-страницы.

За 6 месяцев только в Фейсбуке на рекламу проходные и непроходимые кандидаты уже потратили более 2,5 миллиона гривен.

Кто может стать новым мэром Харькова

Сейчас специалисты говорят о 2 главных претендентах на кресло мэра Харькова:

исполнитель обязанностей мэра Игорь Терехов;

экс-мэр Михаил Добкин.

Интересно, что оба рекламируют себя под именем Кернеса. Терехов открывает обещанный Кернесом зоопарк, Добкин, как когда-то Кернес, продолжает агитировать за русский язык в школах.

По словам политолога Игоря Чаленко, Добкин акцентирует на идеологических вопросах. В частности говорится о Дне победы и борьбе с националистами. Зато Терехов "машет шашкой" хозяйственника и демонстрирует, что является преемником Кернеса.

Реклама на имени Кернеса, очевидно, работает. Различные социологические опросы дают этим двум кандидатам от 30 до 40% поддержки.

В Харькове началась предвыборная агитация: смотрите сюжет 24 канала

Кто еще может выиграть выборы в Харькове

В первых 5 кандидатов политологи видят также нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Александра Фельдмана, экс-председателя Харьковской ОГА и нардепа Юлию Светличную и пророссийского политика Евгения Мураева.

Правда, ни один из них пока официально не объявил о намерении идти на выборы. По результатам предыдущих выборов в октябре, третьим после Кернеса был представитель "Слуги народа". Однако от нынешних мэрских выборов президентская партия отказалась.

Здесь 2 главные причины: это отсутствие продуктивного лидерства в Харьковском регионе от "Слуги народа" и нежелание офиса Президента на национальном уровне ни терпеть поражение, ни подставляться под негативные политические технологии,

– отметила политолог Юлия Биденко.

На нынешних гонках харьковчане впервые могли бы получить единого проукраинского кандидата. Через праймериз им стал экс-азовец и председатель Харьковского отделения Нацкорпуса Константин Немичев.

Будет ли бороться за кресло мэра Аваков

Однако после выдвижения от "Европейской Солидарности" Александра Скорика, идея с единым кандидатом провалилась. Впрочем, интригой остается, будет ли бороться за кресло мэра экс-министр МВД, а до того глава Харьковщины Арсен Аваков. Ведь слухи об этом пошли сразу после его отставки.

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Однако по мнению Чаленко, Аваков не будет баллотироваться на пост мэра. Кроме того, в офисе Президента якобы симпатизировали Терехову из-за Авакова. "Я все-таки рассматривал бы для Авакова должность на общенациональном уровне", – добавил он.

По оценке экспертов, Харькову следует ждать 2 тура выборов. Победы в первом, как то было с Кернесом, не стоит ожидать. В то же время прогнозируют и рекордно низкую явку.