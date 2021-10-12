Несовершеннолетние правонарушители убивали и жестоко били животных на дорогах. Это происходило возле Сиднея.

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Туши убитых животных обнаружили 9 октября на двух разных дорогах в заливе Батманс. Полиция Нового Южного Уэльса установила, что животных сбил автомобиль.

Обвинение предъявили двум 17-летним подросткам. Суд над ними состоится уже в ноябре.

Что грозит подросткам

Подростков арестовали спустя 2 дня, как нашли мертвых животных. Согласно законам Нового Южного Уэльса, подросткам может грозить:

штраф до 15 тысяч долларов;

лишение свободы на срок до 5 лет.

Кенгуренок Джоуи смогло выжить

Один из детенышей кенгуру по имени Джоуи смог пережить избиение. Сейчас за ним ухаживают волонтеры.



Кенгуренок Джоуи смогло выжить / Фото WIRES

Жестокое обращение с животными: новости