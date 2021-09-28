Польские власти все чаще получают об этом уведомления. Такое заявление сделал тамошний министр иностранных дел Мариуш Каминьский.

Читайте также Еще 1000 километров угрозы и Беларусь в российской конюшне, – Кулеба о заявлениях Лукашенко

По его словам, известно о случаях, когда белорусские пограничники давали мигрантам наркотики. Говорится, в частности, о психотропных средствах – под видом таблеток.

Детям дали таблетки, "чтобы не плакали"

Такой инцидент произошел, например, 22 июля. Тогда литовские пограничники задержали 15 человек, граждан Ирака и России. Среди этой группы была пара, которая жаловалась, что не может разбудить своих малолетних детей.

Родители утверждали, что один из пограничников в Беларуси, их сопровождал, дал детям (1,5 и 6 лет) таблетки, "чтобы не плакали". Когда детей доставили в медицинское учреждение, в их организмах обнаружили метадон.

Справка. Метадон – это полусинтетический наркотический препарат. Он запрещен во всех странах мира из-за высокой смертности и наркомании.

Какова ситуация с мигрантами из Беларуси