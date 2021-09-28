Польська влада все частіше отримає про це повідомлення. Таку заяву зробив тамтешній міністр закордонних справ Маріуш Каміньський.

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За його словами, відомо про випадки, коли білоруські прикордонники давали мігрантам наркотики. Мовиться, зокрема, про психотропні засоби – під виглядом таблеток.

Дітям дали таблетки, "щоб не плакали"

Такий інцидент трапився, наприклад, 22 липня. Тоді литовські прикордонники затримали 15 людей, громадян Іраку та Росії. Серед цієї групи була пара, яка скаржилась, що не може розбудити своїх малолітніх дітей.

Батьки стверджували, що один із прикордонників у Білорусі, який їх супроводжував, дав дітям (1,5 та 6 років) таблетки, "щоб не плакали". Коли дітей доставили у медичний заклад, в їхніх організмах виявили метадон.

Довідка. Метадон – це напівсинтетичний наркотичний лікарський засіб. Він заборонений у всіх країнах світу через високу смертність і наркоманію.

Яка ситуація з мігрантами з Білорусі