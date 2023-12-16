Кроме того, чтобы обеспечить себя вещами первой необходимости – фонариками, батарейками, теплой одеждой, стоит позаботиться о том, как помочь детям преодолеть тревожность и сделать время без света комфортным и уютным, насколько это возможно. О том, как помочь ребенку преодолеть тревожность, рассказали психологи Всеукраинской программы ментального здоровья "Ты как?".

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Страх тьмы не является чем-то необычным у детей. Это – с одной стороны, возрастной страх, а с другой – одно из последствий длительного стресса.

Когда человек находится в темноте, теряются ощущение границ, тела и ориентацию в пространстве. Поэтому следует быть очень осторожными с прикосновениями к ребенку в такой момент. Первое, что необходимо сделать – дать ребенку чувство пространства: "Стены здесь, потолок вот там".

Психологи советуют договориться с ребенком, за что он будет отвечать — включать фонарик, заботиться о своей игрушке или любимце. Для того чтобы отвлечь ребенка можно предложить ему поиграть в игры. Это самый простой способ трансформировать напряжение.

Как восстановить чувство безопасности у ребенка

Психологи рассказывают о возможных играх в темноте, чтобы ребенок чувствовал безопасность.

Если есть фонарик, то можно использовать тьму как инструмент.

Устройте театр теней – создавайте руками и игрушками разные фигуры;

Сделайте проектор из стаканчика и плёнки;

Смотрите сквозь дуршлаг, сито на "звезды".

Также рекомендуют использовать аудиальные игры и игры со словами.

Пойте хором – можно играть на музыкальных инструментах;

Говорите друг с другом на "тарабарском языке" – речь идет о сочинении слов и целей истории. Можно угадывать по интонациям рассказчиков, о чем они говорят

Рассказывайте быстрые истории, чтобы уложиться в минуту

Играйте в "Слова"

Играйте в "Искаженный телефон"

Играйте в "Сказку по предложению" - составьте общую сказку, но каждый может говорить только по одному предложению

"Слова наоборот" – давайте друг другу слова и старайтесь проговорить их наоборот

Ищите рифмы к словам. Можете называть случайные слова и искать к ним 3 – 4 рифмы

"Глупости". Вы можете придумывать начало предложения, к которому нужно придумать забавное и нереальное продолжение.

Чтобы помочь ребенку преодолеть страх тьмы, вы можете сделать "Спрей от монстров". Для этого стоит взять брискалку с водой наклеить на нее или же нарисовать что-нибудь забавное. Назовите брискалку "Спреем от монстров". Таким образом, ребенок может брызгать водой в темноте со словами "Я тебя не боюсь!".

Также психологи советуют, что отвлечься или почувствовать уют и вернуть ощущение границ тела помогут пледы, подушка и игрушки, которые можно сжимать в руках.

Как восстановить чувство безопасности у детей / Фото телеграмм Программа "Ты как?"

Материалы психологи разработали в партнерстве с UNICEF Ukraine.

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