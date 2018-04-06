"Большая маленькая ложь": опубликованы первые кадры со второго сезона
В Калифорнии начались съемки сериала второго сезона Большая маленькая ложь, а также в сети выложили первые кадры нового сезона.
Как известно, в "Большая маленькая ложь 2" появится оскароносная американская актриса Мерил Стрип. Она исполнит роль свекрови Селесты Райт, роль которой исполняет Николь Кидман.
В кадре Стрип сидит на полу в спальне вместе с Кидман и своими "экранными" внуками.
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Свежими фотографиями со съемок второго сезона сериала поделились и другие участники проекта – актрисы Риз Уизерспун, Лора Дерн, Зои Кравиц и Шейлин Вудли.
Премьера второго сезона Большая маленькая ложь запланирована на 2019 год.
Смотрите трейлер "Большая маленькая ложь"
Источник: 24 Канал
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