"Боже, благослови Instagram": громкое расследование о "скромном" отдыхе детей судей

Что общего между Instagram-страницами детей и декларациям их родителей? Примерно... ничего. Да, это две противоположные реальности. В одной – человек с небольшими доходами живет, как мы. В другой – пятизвездочные отели, дорогие подарки и еще длинный список элементов роскошной жизни.

Поэтому если вы ребенок судьи, чиновника или главы ОГА – пожалуйста, заведите свой Instagram. А пока давайте посмотрим на страницы тех детей чиновников, которые уже давно и активно ведут свои социальные сети.

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На первый взгляд – страницы как страницы. Ну курорт. Ну еще один курорт. И еще один. И еще. Но если вглядеться в мелкие детали, можно подсчитать, сколько тратят на своих детишек украинские чиновники. Мыльницы, надписи на халатах, оригинальные формы бассейнов – все это расскажет о таких суммах на отдых чиновничьих чад, которые безнадежно оторвались от их чиновничьих окладов.

Например, вот дочка обычного главы Киевского окружного административного суда – Анастасия Басай.



Instagram-страница Анастасии Басай

Ее Instagram – сплошная географическая загадка. Но журналисты "Наших денег" ее разгадали.

Зимой этого года дочь судьи уехала на острова. Но на какие именно? Ни одного геотега в Instagram нет. Возможно, это Хортица? Нет. Чтобы идентифицировать место отдыха, редакция программы обратилась к дискфалифицированному участнику "Битвы экстрасенсов" – логике.

На одной из фотографий видим на горизонте небольшие острова.



Фото с путешествия на Instagram-странице Анастасии

Они расположены очень близко друг к другу. Место напоминает один из любимых курортов высокопоставленных – Затоку. Да нет, это шутка. Бердянск.

Хорошо, оставляя сарказм, это место дешевле, чем Затока. Снова. Извините. Это Мальдивы. Территория этой страны состоит из коралловых островов, являющихся вершинами древних вулканов, которые покрыты океаническими водами. На их побережье – песчаные пляжи с кокосовыми пальмами. Обыденность, знакомая каждому украинцу. Из рекламы Bounty.

Каждый небольшой остров на Мальдивах – это отель. Этих островов больше тысячи. И точное место отдыха Анастасии Басай журналисты нашли, пересмотрев их все.

Обратите внимание на это сооружение – шезлонги, террасу и искусственный волнорез.



Фото с путешествия на Instagram-странице Анастасии

После долгих часов поиска журналисты нашли такой же волнорез, террасу и сооружение.



Фото с путешествия на Instagram-странице Анастасии

Это фотографии из официального сайта пятизвездочного отеля на Мальдивах Royal Island Resort&Spa. По словам директора туристического агентства In tour Наталии Коломийчук, курорт Royal Island "все включено" стоит на одного человека 3900 долларов, на двоих – около 8-ми тысяч долларов за неделю с перелетом в эконом-классе.

Отец Анастасии – глава Киевского окружного административного суда Олег Басай – типичный пример украинского судьи. Зарабатывает примерно 27500 гривен в месяц. То есть одно путешествие его дочери на Мальдивы стоит больше половины его годового дохода. И традиционно у самого судьи нет ничего. Все имущество записано на близких родственников.

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