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      Британского дипломата пытали в Гонконге: откровенное признание

      68 Читати новину українською
      Британский дипломат заявил, что в Китае над ним издевались / bbc.com

      Экс-сотрудник консульства Великобритании в Гонконге Саймонг Ченг заявил, что в Китае его пытали и обвиняли в подстрекательстве политических беспорядков в городе. Дипломата унижали, били, заставляя признаться в шпионаже в пользу Лондона.

      Ченга задержали в августе 2019 года во время поездки на материковый Китай, рассказал он в интервью ВВС.

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      Дипломата скорым поездом доставили в Шэньчжэнь и передали работникам милиции в гражданской одежде. Позже оказалось, что они из Государственного бюро безопасности.

      Они пытались подключить мой iPhone к своему компьютеру, чтобы вытащить его содержимое и загрузить резервную копию, и потом получили мою биометрическую информацию путем анализа крови, мочи, полных отпечатков пальцев, а также путем полного осмотра моего тела,
      – рассказал дипломат.

      По словам Ченга, в камере следственного изолятора его привязали к стулу, чтобы он не мог двигаться. Его расспрашивали о роли Британии в протестах – какую поддержку, деньги и снаряжение получают протестующие. А также о его личной роли в" беспорядках " и контактах с материковыми китайцами, которые принимают в них участие.

      Во время допроса дипломату не позволяли контактировать с семьей. Его приковывали, надевали наручники, завязывали глаза, подвешивали за руки на несколько часов, заставляли стоять длительное время в одной позе. Если он что-то не выполнял – били.

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      Следственный изолятор, где, по словам Ченга, его удерживали / bbc.com

      "Меня подвесили (наручниками и шнурками) на кресте. Заставляли держать руки вверх так, чтобы кровь не поступала. Это адские ощущения", – рассказал Ченг.

      Дипломата заставляли признаться в преступлениях, которые он не совершал, высказывая подозрения в шпионаже, заставляли подписывать непонятные бумаги.

      Несмотря на все пытки в отношении него, Ченг заявил, что никогда не откажется от борьбы за права человека, мир, свободу и демократию, независимо от опасности, дискриминации и мести.
      Сейчас дипломат ищет политического убежища.

      О реакции властей Великобритании и Гонконга на признание Ченга

      • После интервью британский министр иностранных дел Доминик Рааб выразил послу Китая свое возмущение.
      • На это пресс-секретарь министерства иностранных дел Китая заявил, что надеется на благоразумие Великобритании. Рекомендовал перестать вмешиваться в Гонконг и во внутренние дела Китая, поскольку это навредит интересам самой Великобритании.

      Что известно о Саймоне Ченге? Является гражданином Гонконга. Работал на британское правительство почти два года. Отвечал за привлечение инвестиций китайских бизнесменов в Шотландию.

      С началом протестов в регионе собирал информацию для британского консульства. По словам Ченга, его задачей было только наблюдать, а не влиять на протесты. Однако Пекин неоднократно обвинял британцев во вмешательстве в ситуацию в Гонконге.

      По теме: Гонконг: Сенат США принял важный законопроект в поддержку протестующих

      О протестах в Гонконге

      • Гонконг имеет особый статус в составе Китая. С конца марта 2019 года там начались протесты против закона об экстрадиции – выдачи лица государству, компетентные органы которого разыскивают его, чтобы привлечь к уголовной ответственности или для исполнения приговора.
      • В июне после жестокого разгона полицией одного из протестов акции стали массовыми.
      • В начале августа протестанты выдвинули новые требования: полный отзыв законопроекта об экстрадиции; отказ от квалификации действий протестующих как "восстание"; освобождение всех политзаключенных и арестованных; отставка главы администрации Гонконга Кэрри Лам; проведение независимого расследования, чтобы выяснить, не были ли действия полиции во время разгона протестов ранее чрезмерно жестокими.
      • Последние события – студенты и другие участники акций протеста в Гонконге забаррикадировались в здании Политехнического университета и сопротивляются полиции.
      • Участники протеста подожгли мост, который ведет к материковому Китаю.
      • Полиция применила слезоточивый газ и водяные пушки для разгона студентов. Демонстранты защищались от правоохранителей кирпичами, бутылками с коктейлями Молотова, обстреливали полицию из самодельных катапульт и луков.
      • Руководство Китая пригрозило жителям Гонконга, что протесты могут привести к потере особого статуса региона в Китае.
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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Китай Пытки Великобритания Протесты в Гонконге
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