Британского дипломата пытали в Гонконге: откровенное признание

Экс-сотрудник консульства Великобритании в Гонконге Саймонг Ченг заявил, что в Китае его пытали и обвиняли в подстрекательстве политических беспорядков в городе. Дипломата унижали, били, заставляя признаться в шпионаже в пользу Лондона.

Ченга задержали в августе 2019 года во время поездки на материковый Китай, рассказал он в интервью ВВС.

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Дипломата скорым поездом доставили в Шэньчжэнь и передали работникам милиции в гражданской одежде. Позже оказалось, что они из Государственного бюро безопасности.

Они пытались подключить мой iPhone к своему компьютеру, чтобы вытащить его содержимое и загрузить резервную копию, и потом получили мою биометрическую информацию путем анализа крови, мочи, полных отпечатков пальцев, а также путем полного осмотра моего тела,

– рассказал дипломат.

По словам Ченга, в камере следственного изолятора его привязали к стулу, чтобы он не мог двигаться. Его расспрашивали о роли Британии в протестах – какую поддержку, деньги и снаряжение получают протестующие. А также о его личной роли в" беспорядках " и контактах с материковыми китайцами, которые принимают в них участие.

Во время допроса дипломату не позволяли контактировать с семьей. Его приковывали, надевали наручники, завязывали глаза, подвешивали за руки на несколько часов, заставляли стоять длительное время в одной позе. Если он что-то не выполнял – били.



Следственный изолятор, где, по словам Ченга, его удерживали / bbc.com

"Меня подвесили (наручниками и шнурками) на кресте. Заставляли держать руки вверх так, чтобы кровь не поступала. Это адские ощущения", – рассказал Ченг.

Дипломата заставляли признаться в преступлениях, которые он не совершал, высказывая подозрения в шпионаже, заставляли подписывать непонятные бумаги.

Несмотря на все пытки в отношении него, Ченг заявил, что никогда не откажется от борьбы за права человека, мир, свободу и демократию, независимо от опасности, дискриминации и мести.

Сейчас дипломат ищет политического убежища.

О реакции властей Великобритании и Гонконга на признание Ченга

После интервью британский министр иностранных дел Доминик Рааб выразил послу Китая свое возмущение.

На это пресс-секретарь министерства иностранных дел Китая заявил, что надеется на благоразумие Великобритании. Рекомендовал перестать вмешиваться в Гонконг и во внутренние дела Китая, поскольку это навредит интересам самой Великобритании.

Что известно о Саймоне Ченге? Является гражданином Гонконга. Работал на британское правительство почти два года. Отвечал за привлечение инвестиций китайских бизнесменов в Шотландию.



С началом протестов в регионе собирал информацию для британского консульства. По словам Ченга, его задачей было только наблюдать, а не влиять на протесты. Однако Пекин неоднократно обвинял британцев во вмешательстве в ситуацию в Гонконге.

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