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      Британського дипломата катували в Гонконзі: відверте зізнання

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      Британський дипломат заявив, що у Китаї над ним знущалися / bbc.com

      Експрацівник консульства Великої Британії у Гонконгу Саймонг Ченг заявив, що в Китаї його катували та звинувачували в підбурюванні політичних заворушень у місті. Дипломата принижували, били, змушуючи зізнатися в шпигунстві на користь Лондона.

      Ченга затримали у серпні 2019 року під час поїздки на материковий Китай, розповів він в інтерв’ю ВВС.

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      Дипломата швидким поїздом доставили до Шеньчженя та передали працівникам міліції у цивільному одязі. Пізніше виявилося, що вони з Державного бюро безпеки.

      Вони намагалися підключити мій iPhone до свого комп’ютера, щоб витягнути його вміст і завантажити резервну копію і потім отримали мою біометричну інформацію шляхом аналізу крові, сечі, повних відбитків пальців, а також шляхом повного огляду мого тіла,
      – розповів дипломат.

      За словами Ченга, у камері слідчого ізолятора його прив’язали до стільця, щоб він не міг рухатися. Його розпитували про роль Британії у протестах – яку підтримку, гроші та спорядження отримують протестувальники. А також про його особисту роль у "заворушеннях" та контакти з материковими китайцями, які беруть у них участь. 

      Під час допиту дипломату не дозволяли контактувати з родиною. Його приковували, одягали наручники, зав’язували очі, підвішували за руки на кілька годин, змушували стояти тривалий час в одній позі. Якщо він щось не виконував – били.

      слідчий ізолятор великобританія гонконг китай тортури катування ченг дипломат
      Слідчий ізолятор, де, за словами Ченга, його утримували / bbc.com

      "Мене підвісили (наручниками та шнурками) на хресті. Змушували тримати руки догори так, аби кров не поступала. Це пекельні відчуття", – розповів Ченг. 

      Дипломата примушували зізнатися в злочинах, яких він не скоював, висловлюючи підозри в шпигунстві, заставляли підписувати незрозумілі папери.

      Попри всі тортури щодо нього, Ченг заявив, що ніколи не відмовиться від боротьби за права людини, мир, свободу та демократію, незалежно від небезпеки, дискримінації та помсти. 
      Наразі дипломат шукає політичного притулку.

      Про реакцію влади Великобританії та Гонконгу на зізнання Ченга

      • Після інтерв’ю британський міністр закордонних справ Домінік Рааб висловив послу Китаю своє обурення.
      • На це прессекретар міністерства закордонних справ Китаю заявив, що сподівається на розсудливість Великобританії. Рекомендував перестати втручатися у Гонконг та у внутрішні справи Китаю, оскільки це зашкодить інтересам самої Великобританії.

      Що відомо про Саймона Ченга?Є громадянином Гонконгу, який працював на британський уряд майже два роки. Відповідав за залучення інвестицій китайських бізнесменів у Шотландію. 

      З початком протестів у регіоні збирав інформацію для британського консульства. За словами Ченга, його завданням було лише спостерігати, а не впливати на протести. Проте Пекін неодноразово звинувачував британців у втручанні в ситуацію у Гонконгу.

      До теми: Гонконг: Сенат США ухвалив важливий законопроєкт на підтримку протестувальників

      Про протести в Гонконгу

      • Гонконг має особливий статус у складі Китаю. З кінця березня 2019 року там розпочалися протести проти закону про екстрадицію – видача особи державі, компетентні органи якої розшукують її, щоб притягти до кримінальної відповідальності або виконання вироку.
      • У червні після жорстокого розігнання поліцією одного з протестів акції стали масовими.
      • На початку серпня протестанти висунули нові вимоги: повне відкликання законопроєкту про екстрадицію; відмова від кваліфікації дій протестувальників як "повстання"; звільнення всіх політв’язнів та заарештованих; відставка глави адміністрації Гонконгу Керрі Лам; проведення незалежного розслідування, щоб з'ясувати, чи не були дії поліції під час розгону протестів раніше надмірно жорстокими.
      • Останні події – студенти та інші учасники акцій протесту в Гонконзі забарикадувалися в будівлі Політехнічного університету та чинять опір поліції.
      • Учасники протесту підпалили міст, який веде до материкового Китаю.
      • Поліція застосувала сльозогінний газ і водяні гармати для розгону студентів. Демонстранти захищалися від правоохоронців цеглинами, пляшками із коктейлями Молотова, обстрілювали поліцію зі саморобних катапульт і луків.
      • Керівництво Китаю пригрозило жителям Гонконгу, що протести можуть призвести до втрати особливого статусу регіону у Китаї.
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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Протести у Гонконгу Велика Британія Катування Китай
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