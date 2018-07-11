День шоколада: 5 изысканных десертов, которые вы сможете приготовить дома

День шоколада 2018 празднуют 11 июля и это точно самый сладкий и самый вкусный день в году! Мы собрали для вас 5 шоколадных десертов, которые точно нужно приготовить в этот день и насладиться незабываемым вкусом. Рецепты десертов из шоколада – далее в материале.

Шоколад, или как его называли в древности "пища богов", ученые определили как самый сильный антидепрессант. Поэтому это праздник не только сладкий и вкусный, но и веселый и полный радости. К тому же, рецепты десертов с шоколадом – довольно просты в приготовлении.

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Как же лучше отпраздновать настоящий праздник шоколада, если не приготовить изысканный шоколадный десерт? Сайт "24" подготовил для вас 5 рецептов шоколадных рецептов с фото, которые вы сможете с легкостью повторить на домашней кухне.

Топ-5 рецептов шоколадных десертов

Рецепт шоколадно-малинового тарта

Рецепт шоколадно-малинового тарта – для тарта можно использовать любые ягоды: клубнику, чернику и т.д.

Ингредиенты:

- мука 175 г

- какао 25 г

- сахарная пудра 50 г

- сливочное масло 10 г (охлажденное)

- яичный желток 1 шт

- холодная вода 4 ч.л

- малина

- молоко 200 мл

- сливки 50 мл

- яйца 2 шт

- ванильный экстракт (по желанию)

Рецепт приготовления шоколадно-малинового тарта:

1. Соедините сухие ингредиенты: муку, какао и пудру. Добавьте охлажденное масло и перемешайте тесто, оно должно быть рассыпчатым. Добавьте желток и перемешайте. Тесто заверните в пищевую пленку и поставьте в холодильник на 15 минут.

2. Готовое тесто раскатайте и выложите в форму для выпекания. Оставьте его в холодильнике еще на 20 минут.

3. Охлажденную основу для тарта застелите пергаментом и насыпьте поверх слой фасоли или риса (чтобы тесто не поднималось во время выпечки). Выпекайте 15 минут при 200 градусах. Достаньте тесто, уберите груз и оставьте еще на 5 минут в духовке.

4. Молоко, сливки и сахар доведите до кипения. Добавьте шоколад и снимите с огня, помешивайте пока шоколад не растает. Остудите, добавьте яйца и ванильный экстракт.

5. Выложите малину слоем на основу тарта и залейте шоколадной смесью. Поставьте в духовку еще на 20-30 минут

6. Охладите тарт при комнатной температуре и украсьте свежей малиной сверху.

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Рецепт шоколадного мороженого

Домашнее мороженое в разы полезнее и вкуснее, чем то, что предлагают нам в магазинах.

Рецепт шоколадного мороженого дома

Ингредиенты:

- плитка черного шоколада

- молоко 100 мл

- сливки (35% жирности) 300 мл

- сахар 50 г

Рецепт приготовления шоколадного мороженого:

1. Разогрейте молоко на плите, но не доводите до кипения. Добавьте шоколад и сахар. Хорошо помешивайте до того, пока шоколад и сахар не растают. Дайте смеси остыть.

2. Взбейте сливки миксером до состояния густого крема. В процесса взбивания добавьте шоколадно-молочную смесь и хорошо перемешайте.

3. Готовую смесь выложите в форму и поставьте в холодильник. Каждый час доставайте мороженое и еще раз взбивайте, чтобы смесь не кристаллизовалась. После 3-4 часов оставьте мороженое в морозилке еще на час. После чего его можно подавать к столу.

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Рецепт шоколадного фондана



Рецепт шоколадного фондана

Ингредиенты:

- плитка черного и молочного шоколада

- сливочное масло 100 г

- 3 яйца и 2 желтка

- сахар по вкусу

- мука (1 ст.л без горки)

Рецепт приготовления шоколадного фондана:

1. Растопите шоколад и сливочное масло на водяной бане. Перемешайте до однородной массы и снимите с огня.

2. Перетрите яйца и желтки с сахаром до белой массы. Добавьте столовую ложку муки.

3. Медленно введите шоколад в яичную массу. Посыпьте формочки для выпекания мукой или какао и залейте шоколадной массой. Нельзя смазывать формочки маслом, это не позволит фондану подняться.

4. Выпекайте фондан в духовке 7-10 минут. Когда на поверхности не будет блестящей пленки – фондан готов.

5. Подавайте фондан теплым со свежими фруктами и листочком мяты.

Рецепт шоколадных капкейков

Рецепт шоколадных капкейков со сливочным кремом

Ингредиенты:

- сливочное масло 100 грамм

- темный шоколад 60 грамм

- какао-порошок 70 грамм

- пшеничная мука 120 грамм

- сода 1/3 ч.л.

- разрыхлитель 3-4 ч.л.

- яйца 2 шт.

- сахар 120 грамм

- натуральный йогурт 100 грамм

Для крема:

- сливочное масло 120 грамм

- сливочный сыр 240 грамм

- сахарная пудра 200 грамм

- ванильный экстракт 1/2 ч.л.

Рецепт приготовления шоколадных капкейков:

1. Растопите на водяной бане шоколад и сливочное масло. Перемешайте до однородной массы.

2. Когда шоколадная масса остынет, добавьте яйца, сахар, йогурт и хорошо перемешайте.

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3. Смешайте сухие ингредиенты: муку, какао, разрыхлитель и соду. Добавьте к шоколадной массе и хорошо перемешайте.

4. Выложите тесто в специальные бумажные формочки для капкейков. Выпекайте в разогретой духовке 20-30 минут при 180 градусах.



Рецепт домашних капкейков

5. Для крема взбейте сливочное масло и сыр миксером. Постепенно добавляйте пудру и ванильный экстракт. Крем должен быть густым и хорошо держать форму. После взбивания поместите его в холодильник еще на 20 минут.

6. Готовые капкейки украсьте кремом. По желанию можно посыпать шоколадом или свежими ягодами.

Рецепт шоколадных пончиков

Рецепт шоколадных пончиков

Ингредиенты:

- сливочное масло 100 г

- мука 100 г

- какао 50 г

- разрыхлитель 1 ч.л

- сахар (по вкусу)

- яйца 2 шт.

- йогурт 100 г

Рецепт приготовления шоколадных пончиков:

1. Растопите сливочное масло. Смешайте сухие ингредиенты и хорошо перемешайте (кроме сахара).

2. Взбейте яйца до белой пены. Добавьте йогурт и еще раз взбейте. Добавьте растопленное масло и хорошо перемешайте.

3. Смесь яиц и масла вылейте в муку с какао. Вымешивайте лопаткой или руками. Тесто должно быть однородным и немного липким. Накройте его пищевой пленкой и поставьте в холодильник на 30-40 минут.

4. После этого достаньте тесто и раскатайте на столе. Толщина теста – не менее 1 сантиметра. С помощью специальной формочки выдавите пончики. Если у вас ее нет, воспользуйтесь большим стаканом, а "дырочку" удобно делать крышкой от обычной бутылки с водой.



Пончики поливайте растопленным шоколадом



5. Нагрейте в кастрюле масло. И осторожно опускайте в масло каждый пончик. Важно, чтобы масло не закипело, тогда пончики не сгорят. Жарьте каждый пончик по 1-2 минуте с каждой стороны.

6. После жарки выложите пончики на бумажные полотенца, они заберут лишнее масло.



Рецепт домашних шоколадных пончиков

7. Растопите шоколад на водяной бане и смажьте каждый пончик. Или разведите воду с сахарной пудрой до консистенции глазури.

Вкусного Дня шоколада!