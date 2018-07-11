День шоколада: 5 изысканных десертов, которые вы сможете приготовить дома
День шоколада 2018 празднуют 11 июля и это точно самый сладкий и самый вкусный день в году! Мы собрали для вас 5 шоколадных десертов, которые точно нужно приготовить в этот день и насладиться незабываемым вкусом. Рецепты десертов из шоколада – далее в материале.
Шоколад, или как его называли в древности "пища богов", ученые определили как самый сильный антидепрессант. Поэтому это праздник не только сладкий и вкусный, но и веселый и полный радости. К тому же, рецепты десертов с шоколадом – довольно просты в приготовлении.
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Как же лучше отпраздновать настоящий праздник шоколада, если не приготовить изысканный шоколадный десерт? Сайт "24" подготовил для вас 5 рецептов шоколадных рецептов с фото, которые вы сможете с легкостью повторить на домашней кухне.
Топ-5 рецептов шоколадных десертов
Рецепт шоколадно-малинового тарта
Рецепт шоколадно-малинового тарта – для тарта можно использовать любые ягоды: клубнику, чернику и т.д.
Ингредиенты:
- мука 175 г
- какао 25 г
- сахарная пудра 50 г
- сливочное масло 10 г (охлажденное)
- яичный желток 1 шт
- холодная вода 4 ч.л
- малина
- молоко 200 мл
- сливки 50 мл
- яйца 2 шт
- ванильный экстракт (по желанию)
Рецепт приготовления шоколадно-малинового тарта:
1. Соедините сухие ингредиенты: муку, какао и пудру. Добавьте охлажденное масло и перемешайте тесто, оно должно быть рассыпчатым. Добавьте желток и перемешайте. Тесто заверните в пищевую пленку и поставьте в холодильник на 15 минут.
2. Готовое тесто раскатайте и выложите в форму для выпекания. Оставьте его в холодильнике еще на 20 минут.
3. Охлажденную основу для тарта застелите пергаментом и насыпьте поверх слой фасоли или риса (чтобы тесто не поднималось во время выпечки). Выпекайте 15 минут при 200 градусах. Достаньте тесто, уберите груз и оставьте еще на 5 минут в духовке.
4. Молоко, сливки и сахар доведите до кипения. Добавьте шоколад и снимите с огня, помешивайте пока шоколад не растает. Остудите, добавьте яйца и ванильный экстракт.
5. Выложите малину слоем на основу тарта и залейте шоколадной смесью. Поставьте в духовку еще на 20-30 минут
6. Охладите тарт при комнатной температуре и украсьте свежей малиной сверху.
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Рецепт шоколадного мороженого
Домашнее мороженое в разы полезнее и вкуснее, чем то, что предлагают нам в магазинах.
Рецепт шоколадного мороженого дома
Ингредиенты:
- плитка черного шоколада
- молоко 100 мл
- сливки (35% жирности) 300 мл
- сахар 50 г
Рецепт приготовления шоколадного мороженого:
1. Разогрейте молоко на плите, но не доводите до кипения. Добавьте шоколад и сахар. Хорошо помешивайте до того, пока шоколад и сахар не растают. Дайте смеси остыть.
2. Взбейте сливки миксером до состояния густого крема. В процесса взбивания добавьте шоколадно-молочную смесь и хорошо перемешайте.
3. Готовую смесь выложите в форму и поставьте в холодильник. Каждый час доставайте мороженое и еще раз взбивайте, чтобы смесь не кристаллизовалась. После 3-4 часов оставьте мороженое в морозилке еще на час. После чего его можно подавать к столу.
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Рецепт шоколадного фондана
Рецепт шоколадного фондана
Ингредиенты:
- плитка черного и молочного шоколада
- сливочное масло 100 г
- 3 яйца и 2 желтка
- сахар по вкусу
- мука (1 ст.л без горки)
Рецепт приготовления шоколадного фондана:
1. Растопите шоколад и сливочное масло на водяной бане. Перемешайте до однородной массы и снимите с огня.
2. Перетрите яйца и желтки с сахаром до белой массы. Добавьте столовую ложку муки.
3. Медленно введите шоколад в яичную массу. Посыпьте формочки для выпекания мукой или какао и залейте шоколадной массой. Нельзя смазывать формочки маслом, это не позволит фондану подняться.
4. Выпекайте фондан в духовке 7-10 минут. Когда на поверхности не будет блестящей пленки – фондан готов.
5. Подавайте фондан теплым со свежими фруктами и листочком мяты.
Рецепт шоколадных капкейков
Рецепт шоколадных капкейков со сливочным кремом
Ингредиенты:
- сливочное масло 100 грамм
- темный шоколад 60 грамм
- какао-порошок 70 грамм
- пшеничная мука 120 грамм
- сода 1/3 ч.л.
- разрыхлитель 3-4 ч.л.
- яйца 2 шт.
- сахар 120 грамм
- натуральный йогурт 100 грамм
Для крема:
- сливочное масло 120 грамм
- сливочный сыр 240 грамм
- сахарная пудра 200 грамм
- ванильный экстракт 1/2 ч.л.
Рецепт приготовления шоколадных капкейков:
1. Растопите на водяной бане шоколад и сливочное масло. Перемешайте до однородной массы.
2. Когда шоколадная масса остынет, добавьте яйца, сахар, йогурт и хорошо перемешайте.
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3. Смешайте сухие ингредиенты: муку, какао, разрыхлитель и соду. Добавьте к шоколадной массе и хорошо перемешайте.
4. Выложите тесто в специальные бумажные формочки для капкейков. Выпекайте в разогретой духовке 20-30 минут при 180 градусах.
Рецепт домашних капкейков
5. Для крема взбейте сливочное масло и сыр миксером. Постепенно добавляйте пудру и ванильный экстракт. Крем должен быть густым и хорошо держать форму. После взбивания поместите его в холодильник еще на 20 минут.
6. Готовые капкейки украсьте кремом. По желанию можно посыпать шоколадом или свежими ягодами.
Рецепт шоколадных пончиков
Рецепт шоколадных пончиков
Ингредиенты:
- сливочное масло 100 г
- мука 100 г
- какао 50 г
- разрыхлитель 1 ч.л
- сахар (по вкусу)
- яйца 2 шт.
- йогурт 100 г
Рецепт приготовления шоколадных пончиков:
1. Растопите сливочное масло. Смешайте сухие ингредиенты и хорошо перемешайте (кроме сахара).
2. Взбейте яйца до белой пены. Добавьте йогурт и еще раз взбейте. Добавьте растопленное масло и хорошо перемешайте.
3. Смесь яиц и масла вылейте в муку с какао. Вымешивайте лопаткой или руками. Тесто должно быть однородным и немного липким. Накройте его пищевой пленкой и поставьте в холодильник на 30-40 минут.
4. После этого достаньте тесто и раскатайте на столе. Толщина теста – не менее 1 сантиметра. С помощью специальной формочки выдавите пончики. Если у вас ее нет, воспользуйтесь большим стаканом, а "дырочку" удобно делать крышкой от обычной бутылки с водой.
Пончики поливайте растопленным шоколадом
5. Нагрейте в кастрюле масло. И осторожно опускайте в масло каждый пончик. Важно, чтобы масло не закипело, тогда пончики не сгорят. Жарьте каждый пончик по 1-2 минуте с каждой стороны.
6. После жарки выложите пончики на бумажные полотенца, они заберут лишнее масло.
Рецепт домашних шоколадных пончиков
7. Растопите шоколад на водяной бане и смажьте каждый пончик. Или разведите воду с сахарной пудрой до консистенции глазури.
Вкусного Дня шоколада!