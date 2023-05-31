На место происшествия выехали следственно-оперативная группа отделения №7 и медики. Следует заметить, что семью погибшего ребенка характеризуют положительно. На социальных учетах она тоже не находится.

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Девочка упала в водоем

В полицию 30 мая поступило сообщение от медиков о том, что они констатировали смерть 5-летней девочки в селе Речки. Несмотря на реанимационные мероприятия, ее жизнь спасти не удалось.

На месте происшествия следователи выяснили, что около 13:40 ребенок сказал своей 24-летней маме, что едет кататься на велосипеде на детскую площадку возле образовательного учреждения. Уже через 20 минут ее там никто не видел.

Родители и односельчане бросились искать ребенка. Ее обнаружила местная жительница в искусственном водоеме частного хозяйства. Предварительно, девочка не справилась с управлением и упала в воду,

– сообщили в полиции.

Следователи открыли уголовное производство по статье об умышленном убийстве с примечанием "несчастный случай". Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.

Смотрите фото с места происшествия / Фото полиции Ровенской области

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Во Львове восьмиклассника госпитализировали с огнестрельным ранением

Во Львове 31 мая также чуть не дошло до трагедии – 14-летний школьник получил огнестрельное ранение в грудь вследствие случайного выстрела из помпового ружья. Об инциденте полицию сообщил врач скорой медицинской помощи, который экстренно отвез мальчика в больницу.

По словам мужчины, во время выезда по вызову в квартире одного из домов на улице Шевченко он обнаружил школьника с огнестрельным ранением. Правоохранители немедленно прибыли на место происшествия, где установили, что оружие принадлежало отцу одноклассника пострадавшего. Дети пришли к нему в гости.

Полицейские изъяли оружие и открыли уголовное производство, которое предварительно квалифицировали как "небрежное хранение огнестрельного оружия или боевых припасов". По украинскому законодательству, виновному может грозить до 3 лет в тюрьме.