В Сумах полицейские издевались над бездомным: в YouTube опубликовали шокирующее видео

В Сумах случайный прохожий снял видео, как сотрудники полиции издевались над бездомным мужчиной. Милиционер держал бездомного, а полицейская отдавливала ему ноги.

Ролик был опубликован прохожим в Youtube.

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На его кадрах видно, как двое полицейских опрашивают мужчину без обуви, который сидит на скамейке перед подъездом. За несколько минут в правохранителей "лопнуло терпение", и тогда девушка-коп нанесла сильный удар ногой по ногам бомжа.

Позже ее напарник держал бездомного мужчину, а девушка пыталась каблуками отдавить ступню подозреваемому. И даже, когда правоохранители увидели, что их снимают, они не прекратили свои издевательства над мужчиной.

Видео прохожего, на котором зафиксированы издевательства полицейских

Ролик вызвал серьезное возмущение в сети. На него уже отреагировали в местной прокуратуре и открыли уголовное производство по факту превышения служебных полномочий, которые сопровождаются применением насилия.