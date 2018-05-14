В Сумах поліцейські знущалися над безхатьком: в YouTube опублікували шокуюче відео

У Сумах випадковий перехожий зняв відео, як працівники поліції знущалися над бездомним чоловіком. Правоохоронець тримав безхатька, а поліцейська віддавлювала йому ноги.

Ролик був опублікований перехожим в Youtube.

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На його кадрах видно, як двоє поліцейських опитують чоловіка без взуття, який сидить на лавці перед під'їздом. За декілька хвилин в правоохоронців "увірвався терпець", і тоді дівчина-коп завдала сильного удару ногою по ногах безхатька.

Пізніше її напарник тримав бездомного чоловіка, а дівчина намагалася взуттям віддавити ступню підозрюваному. І навіть, коли правоохоронці побачили, що їх знімають, вони не припинили свої знущання над чолов'ягою.

Відео перехожого, на якому зафіксовано знущання поліцейських

Ролик викликав серйозне обурення в мережі. На нього вже відреагували в місцевій прокуратурі і відкрили кримінальне провадження за фактом перевищення службових повноважень, які супроводжуються застосуванням насильства.