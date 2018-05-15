Дональд Трамп призвал китайскую компанию ZTE вернуться на рынки смартфонов

Президент США Дональд Трамп заявил, что он лично будет способствовать скорейшему возвращению компании ZTE в бизнес. И это при том, что из-за власти Соединенных Штатов китайская компания и была вынуждена пойти на такой радикальный шаг.

Дональд Трамп написал в своем аккаунте в Twitter, что он с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином делают все возможное, чтобы ZTE скорее возобновила деятельность.

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Президент Си и я вместе работаем, чтобы крупный китайский производитель телефонов ZTE смог быстро вернуться в бизнес. Слишком много рабочих мест в Китае было потеряно. Министерству торговли поручено решить это!

– написал глава США

President Xi of China, and I, are working together to give massive Chinese phone company, ZTE, a way to get back into business, fast. Too many jobs in China lost. Commerce Department has been instructed to get it done! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 мая 2018 г.

Стоит отметить, что в апреле Министерство торговли США запретило американским компаниям, в том числе Qualcomm и Google, предоставлять ZTE любые аппаратные компоненты и программное обеспечение. Из-за этих санкций китайский производитель был вынужден остановить выпуск смартфонов и прекратить их продажу.

