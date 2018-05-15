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Дональд Трамп призвал китайскую компанию ZTE вернуться на рынки смартфонов

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Дональд Трамп
Дональд Трамп / wired

Президент США Дональд Трамп заявил, что он лично будет способствовать скорейшему возвращению компании ZTE в бизнес. И это при том, что из-за власти Соединенных Штатов китайская компания и была вынуждена пойти на такой радикальный шаг.

Дональд Трамп написал в своем аккаунте в Twitter, что он с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином делают все возможное, чтобы ZTE скорее возобновила деятельность.

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Президент Си и я вместе работаем, чтобы крупный китайский производитель телефонов ZTE смог быстро вернуться в бизнес. Слишком много рабочих мест в Китае было потеряно. Министерству торговли поручено решить это!
– написал глава США

Стоит отметить, что в апреле Министерство торговли США запретило американским компаниям, в том числе Qualcomm и Google, предоставлять ZTE любые аппаратные компоненты и программное обеспечение. Из-за этих санкций китайский производитель был вынужден остановить выпуск смартфонов и прекратить их продажу.

Теги: Техно Дональд Трамп Новости США Смартфоны Китай
Источник: 24 Канал
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