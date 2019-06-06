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      Досягнення миру шляхом тиску Заходу на Росію: чому ця заява Зеленського створює ще більше питань

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      Візит Президента України Зеленського до інституцій ЄС і НАТО у Брюсселі
      Візит Президента України Зеленського до інституцій ЄС і НАТО у Брюсселі / Сайт президента

      Володимир Зеленський говорив у Брюсселі про необхідність посилення тиску на Росію і примусу цієї країни до миру шляхом спільних дій Заходу і України. Правильна і абсолютно логічна постановка питання новим президентом. Але є інші питання.

      Перше – чи розуміє Володимир Зеленський, що ця його заява – визнання правильності і, що найголовніше, безальтернативності курсу, який всі ці роки проводив президент Петро Порошенко?

      Читайте також: Ескалація конфлікту на Донбасі: Зеленський звернувся до Росії

      Друге – чи розуміє Володимир Зеленський, що заявами про "примус Росії до миру" він фактично знищує навіть теоретичні можливості для діалогу з Володимиром Путіним. Навіть діалогу через посередників.

      Третє – чи розуміють українські олігархи, які ставили на Зеленського, щоб закінчити "ось це все", що "ось це все", швидше за все, не скінчиться, а посилиться і їм не бачити російських прибутків як своїх вух.

      Четверте – чи розуміє виборець Володимира Зеленського, який досі впевнений, що війна триває не тому, що це потрібно Путіну і Росії, а тому, що на ній "збагачувалося" українське керівництво, що конфлікт буде тривати і може навіть посилитися, якщо посилиться "примушення до миру".

      П'яте – коли мине кілька місяців, а війна все ще буде тривати, чи зрозуміє цей виборець, хто його справжній ворог. Можливо тепер вирішить, що війна не закінчується просто тому, що на ній збагачуються Зеленський і Коломойський?

      І останнє питання – може нам потрібно сказати правду хоча б самим собі. Український виборець, який не вважає Росію відповідальною за війну і шукає ворога у власній хаті, просто в цій війні на боці Росії, а не України?

      Автор: Віталій Портников
      Джерело: Facebook

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      blog_ava
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      Автор: Блог Соцсети
      Теги: Новости политики Новости Украины Война на Донбассе Владимир Зеленский Публикации Украина – Россия
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