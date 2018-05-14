ДТП с детьми в Беларуси: прокуратура открыла уголовное производство

На Сумщине прокуратура начала уголовное производство по факту ненадлежащей организации поездки за границу детей, которые попали в Беларуси в трагическое ДТП.

Об этом на официальной странице в Facebook сообщила пресс-служба ведомства.

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По результатам полученной информации от органов власти относительно организации поездки 26 детей за границу прокуратурой Сумской области начато уголовное производство,

– говорится в сообщении.

Отмечается, что сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований. Виновникам трагедии инкриминируют ненадлежащее выполнение обязанностей относительно охраны жизни и здоровья детей, повлекшее смерть несовершеннолетнего и тяжкие последствия.

В ведомстве отмечают, что досудебное следствие осуществляет Следственное управление ГУ НП в Сумской области под процессуальным руководством прокуратуры Сумской области. Сейчас начаты первоочередные следственные и процессуальные действия. По результатам собранных доказательств будет дана правовая оценка организаторам поездки и сопровождающим лицам.

В случае доказательства вины этим людям грозит ограничение свободы на срок от трех до пяти лет или лишение свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Напомним, страшная авария произошла в воскресенье, 13 мая, утром. Возле Бреста, в Каменке, автобус с детьми врезался в автопогрузчик. Вследствие этого погиб 13-летний мальчик, еще один – в коме, пятеро – в тяжелом состоянии. Родители и родные пострадавших детей сейчас находятся в Бресте в больнице, где медики борются за жизни школьников. Тело погибшего мальчика из-за границы доставят специализированным самолетом.