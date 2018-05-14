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ДТП з дітьми у Білорусі: прокуратура розпочала кримінальне провадження

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ДТП з дітьми у Білорусі: прокуратура розпочала кримінальне провадження
ДТП з дітьми у Білорусі: прокуратура розпочала кримінальне провадження / tsn.ua

На Сумщині прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом неналежної організації поїздки за кордон дітей, які потрапили в Білорусі в трагічну ДТП.

Про це на офіційній сторінці у Facebook повідомила прес-служба відомства.

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За результатом отриманої інформації від органів влади щодо організації поїздки 26 дітей за кордон прокуратурою Сумської області розпочато кримінальне провадження,
– йдеться у повідомленні.

Зазначається, що відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Винуватцям трагедії інкримінують неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей, що спричинило смерть неповнолітнього та тяжкі наслідки. ​

У відомстві зазначають, що досудове слідство здійснює Слідче управлінню ГУ НП в Сумській області під процесуальним керівництвом прокуратури Сумської області. Наразі розпочато першочергові слідчі та процесуальні дії. За результатом зібраних доказів буде надано правову оцінку організаторам поїздки та супроводжуючим особам. 

У разі доведення вини цим людям загрожує обмеження волі на термін від трьох до п'яти років або позбавлення волі на той самий термін, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.

Нагадаємо, страшна аварія трапилась у неділю, 13 травня, вранці. Поблизу Бреста, у Кам'янці, автобус із дітьми врізався в автонавантажувач. Унаслідок цього загинув 13-річний хлопчик, ще один – у комі, п’ятеро – у тяжкому стані. Батьки та рідні постраждалих дітей нині перебувають у Бресті в лікарні, де медики борються за життя школярів. Тіло загиблого хлопця з-за кордону доправлять спеціалізованим літаком.

 

Теги: Жертви Новини України Діти ДТП з дітьми у Білорусі Суми
Джерело: 24 канал
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