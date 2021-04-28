Нардеп от "Слуги народа" Евгений Петруняк на заседании Рады листал переписку, в которой были шутки о сексе и видео с женщиной, которая показывала грудь. Это уже второй раз СМИ ловят его за таким занятием в сессионном зале.

Петруняк во время парламентского заседания листал в вотсапе переписку с контактом по имени Саша Торгоний. Этот момент удалось поймать фотографу.

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Шутки про секс

Собеседник направил нардепу провокационный мем о сексе в носках, а также видеофайл. На фото видно, что в ролике фигурирует женщина, которая демонстрирует свою грудь.



Петруняк рассматривал шутку о сексе на заседании Рады / Фото Bukvy

Выше собеседник отправил Петруняку мем про секс: "У кого был секс без носков? Отпишитесь, ощущения, плюсы, минусы", – говорится в шутке.



Сообщение Петруняку присылал абонент, записанный как "Саша Торгоний" / Фото Bukvy

Справка: Евгений Петруняк прошел в Раду 90-м в списке партии "Слуга народа". Является членом Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. До избрания нардепом Петруняк более 20 лет работал в сфере адвокатуры и входит в Совет адвокатов Львовской области.

Как Петруняк отличился в прошлый раз

Это не первый подобный скандал с участием Евгения Петруняка. Перед Новым годом журналисты ловили его за подобным занятием. Тогда Петруняк на своем смартфоне рассматривал обнаженную грудь женщины.

Рассматривать женскую грудь нардеп решил во время выступления депутата от ОПЗЖ Григория Мамки. Именно его показывали во время трансляции, когда Петруняк с телефоном случайно влез в кадр.

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