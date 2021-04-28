"Слуга" Петруняк в Раде снова рассматривал пикантные фото и читал шутки о сексе
Нардеп от "Слуги народа" Евгений Петруняк на заседании Рады листал переписку, в которой были шутки о сексе и видео с женщиной, которая показывала грудь. Это уже второй раз СМИ ловят его за таким занятием в сессионном зале.
Источник:Bukvy
Петруняк во время парламентского заседания листал в вотсапе переписку с контактом по имени Саша Торгоний. Этот момент удалось поймать фотографу.
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Шутки про секс
Собеседник направил нардепу провокационный мем о сексе в носках, а также видеофайл. На фото видно, что в ролике фигурирует женщина, которая демонстрирует свою грудь.
Петруняк рассматривал шутку о сексе на заседании Рады / Фото Bukvy
Выше собеседник отправил Петруняку мем про секс: "У кого был секс без носков? Отпишитесь, ощущения, плюсы, минусы", – говорится в шутке.
Сообщение Петруняку присылал абонент, записанный как "Саша Торгоний" / Фото Bukvy
Как Петруняк отличился в прошлый раз
Это не первый подобный скандал с участием Евгения Петруняка. Перед Новым годом журналисты ловили его за подобным занятием. Тогда Петруняк на своем смартфоне рассматривал обнаженную грудь женщины.
Рассматривать женскую грудь нардеп решил во время выступления депутата от ОПЗЖ Григория Мамки. Именно его показывали во время трансляции, когда Петруняк с телефоном случайно влез в кадр.
Другие "спаленные" переписки в Раде
- На этом же заседании фотограф Bukvy Ян Доброносов зафиксировал частную переписку нардепа Галины Третьяковой. Она обсуждала в частной переписке с мужем, подписанным как "Сереженька", свое интервью.
- Громкий скандал произошел с уже экс-главой комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богданом Яременко. Он переписывался с девушками в онлайн-сети знакомств. В частности, депутат интересовался стоимостью интимных услуг в переписке.
- Народный депутат от "Слуги народа" Олег Семинский во время заседания Верховной Рады вел переписку, вероятно, со своей помощницей и депутатом Черниговского горсовета Екатериной Демченко. Семинский и, вероятно, Демченко называли друг друга "котиками", обсуждали "вчерашнее", а также посылали друг другу смайлики и комплименты.
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