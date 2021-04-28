"Слуга" Петруняк в Раді знову розглядав пікантні фото і читав жарти про секс
Нардеп від "Слуги народу" Євген Петруняк на засіданні Ради гортав переписку, у якій були жарти про секс і відео з жінкою, яка показувала груди. Це вже вдруге ЗМІ ловлять його за таким заняттям у сесійній залі.
Джерело:Bukvy
Петруняк під час парламентського засідання гортав у вотсапі листування з контактом на ім'я Саша Торгоній. Цей момент вдалося спіймати на кадри фотографу.
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Жарти про секс
Співрозмовник надіслав нардепу провокативний мем про секс у шкарпетках, а також відеофайл. На фото видно, що у ролику фігурує жінка, яка демонструє свої груди.
Петруняк розглядав жарт про секс на засіданні Ради / Фото Bukvy
Вище співрозмовник відправив Петруняку мем про секс: "Хто мав секс без шкарпеток? Відпишіться, відчуття, плюси, мінуси", – йдеться у жарті.
Повідомлення Петруняку надсилав абонент, що записаний як "Саша Торгоній" / Фото Bukvy
Як Петруняк відзначився минулого разу
Це не перший подібний скандал за участю Євгена Петруняка. Перед Новим роком журналісти ловили його за подібним заняттям. Тоді Петруняк на своєму смартфоні розглядав оголені груди жінки.
Порозглядати жіночі груди нардеп вирішив під час виступу депутата від ОПЗЖ Григорія Мамки. Саме його показували під час трансляції, коли Петруняк з телефоном випадково вліз у кадр.
Інші "спалені" переписки у Раді
- На цьому ж засіданні фотограф Bukvy Ян Доброносов зафіксував приватну переписку нардепки Галини Третьякової. Вона обговорювала у приватному листуванні з чоловіком, підписаним як "Сереженька" своє інтерв'ю. Її співрозмовник назвав видання РБК "бл*дським".
- Гучний скандал стався із вже ексголовою комітету з питань зовнішньої політики й міжпарламентського співробітництва Богданом Яременком. Він листувався з дівчатами в онлайн-мережі знайомств.Зокрема, депутат цікавився вартістю інтимних послуг у листуваннях.
- Народний депутат від "Слуги народу" Олег Семінський під час засідання Верховної Ради листувався, ймовірно, зі своєю помічницею та депутаткою Чернігівської міськради Катериною Демченко. Семінський та, ймовірно, Демченко називали один одного "котиками", обговорювали "вчорашнє", а також надсилали один одному смайлики та компліменти.
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