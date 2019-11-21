Евромайдан — Крым — война: причины и последствия

21 ноября 2013 года— день, который положил начало Революции Достоинства. Тогда на Майдан Независимости в знак протеста против решений власти вышли люди, чтобы не позволить прекратить евроинтеграционный курс Украины. За неделю акции начали перерастать в жесткое противостояние народа и силовиков.

С этого начался новый этап украинской истории, в котором нашлось место не только для революции, но и для оккупации части Украины, и для войны с Россией. Все эти события, хотя и связаны между собой, но не являются прямым следствием друг друга. С чего все началось и к чему привело – давайте разбираться вместе.

Важно: Следствие по делам Майдана приостанавливается

24 канал обратился к аналитикам и политологам с просьбой рассказать, что именно Украина получила в результате Евромайдана и связан ли он с последующими событиями непосредственно.

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Все эксперты ответили на два вопроса:

До сих пор существует спекулятивная мысль, что украинцы не вышли бы на Евромайдан, если бы знали, что он завершится аннексией Крыма и войной на Донбассе. Можно ли считать Крым и Донбасс прямым следствием Евромайдана? Какие, по Вашему мнению, последствия Евромайдана?



Аллея Героев Небесной сотни / Фото Getty Images

Cоглава Совета Коалиции Реанимационного пакета реформ Юлия Кириченко:

1. Люди выходили против политики власти, которая не совпадала с тем, что эта же власть говорила. Она вводила в заблуждение людей и, в первую очередь, это касалось внешней политики Украины. Власти уверяли, что мы движемся в сторону евроинтеграции, хотя на самом деле происходили процессы приближения к Российской Федерации и, как мы потом увидели, даже государственная измена.

Аннексия Крыма, поддержка сепаратистов, война на Донбассе – это план нашего соседа-агрессора. Россия тогда использовала политиков в своих интересах, использовала очень удачно. Увидев, что через политиков не удается изменить Украину и сделать ее несуверенным государством, они перешли к агрессивным действиям. Но на Майдан тогда народ вышел не против этого. Народ вышел против власти, которая не учитывала позицию своих избирателей.

2. Моя позиция такова: если бы люди тогда не вышли на Майдан, мы сегодня не имели бы независимой Украины.

На тот момент президент, который тогда имел серьезную силу, который в 2010 году смог неконституционным способом изменить конституционный строй, он бы пошел на сближение с Российской Федерацией. Тогда мы бы получили неконституционный закон о референдуме, который бы позволил провести что-то вроде псевдореферендума в Крыму, где стояли бы вопросы изменения основного закона и потери независимости.

Николай Мельник, политолог, эксперт аналитической группы «Левиафан»:

1. Майдан был довольно эмоциональным явлением. Даже если бы все представители тогдашнего политикума в один голос сказали, что в случае победы Майдана мы получим войну с Россией, это ни на что бы не повлияло. Тогда главной движущей силой событий были люди, и так называемые "политические вожди" Майдана (Тягнибок, Кличко, Яценюк) не могли навязать собственную повестку дня.

Более того, среди наиболее вменяемых и праворадикальных представителей Майдана было прямое осознание войны с Россией как следствие выхода из ее геополитической орбиты, но это не стало фактором, который бы заставил людей идти на компромиссы с "режимом Януковича".

2. После победы Майдана, Украина получила шанс на изменения, шанс на превращение из постсоветской в ​​европейскую страну. У политической элиты, которая пришла на волне Майдана к власти был полный карт-бланш на превращения, в том числе и болезненные, общественной жизни. К сожалению, они этот шанс упустили.

Сейчас одни из немногих последствий, которые мы получили, – развитие украинской культуры и частичная либерализация экономики. Все позитивные преобразования в армии, я, все же, относил бы не к последствиям Майдана, а к объективной необходимости государства, которое воюет.



Аннексия Крыма / Фото Getty Images

Сергей Рачинский, аналитик Института демократии им. Пилипа Орлика:

1. Украинцы вышли на Майдан для того, чтобы лишить власти Януковича. Никаких далеко идущих планов у участников событий не было. Протест не имел политической окраски и до последнего момента сопротивлялся участию политиков в нем. Именно поэтому Майдан не имел существенного влияния на развитие событий на политической сцене, где произошло лишь формальное обновление. Отсутствие изменений и стало причиной того, что с Майданом связывают последующие события на Донбассе и в Крыму, которые на самом деле являются следствием украинской политики еще со времен Кучмы.

Война на Донбассе – следствие многих лет экономической политики украинского правительства, предусматривающего использование Донбасса, как мощной "стиральной" машины для отмывания денег из бюджета. По соглашению с олигархами, при президентстве Кучмы возникла модель, которая позволяла имитировать экономическую деятельность. Власть перенаправляла различными путями деньги из бюджета в восточные области и затем, после продажи на экспорт производимой там продукции, оставляла за рубежом выручку в валюте. Все это делалось для того, чтобы потом поделить эти деньги.

Эта модель оказалась жизнеспособной лишь ограниченное время, поэтому во времена Януковича окончательно перестала работать. Падение относительно высокого уровня жизни на Донбассе, который возник в результате применения данной модели, вызвало недовольство населения. Вмешательство России окончательно переформатировало противостояние в вооруженный конфликт.



Освобождение оккупированных районов Донбасса / Фото Getty Images

Потеря Крыма, в свою очередь, в значительной мере является следствием политических договоренностей периода распада СССР, когда украинская власть согласилась вместо полноценной независимости на специальные экономические и политические отношения с Россией. Признаком таких отношений было пребывание в Крыму базы ВМФ России и автономный статус Крыма в составе Украины. Когда в Москве решили, что Украина окончательно отходит от отношений с ней, произошла аннексия Крыма.

2. Главными последствиями Майдана является демонстрация способности украинцев к самоорганизации, к взаимопомощи, а также готовности к согласованию своих целей и планов ради общей цели. Все это возможно, когда эта общая цель четко атрикулированна. В условиях Майдана такой целью было устранение от власти Януковича.

Украинцы также показали, что политики не имеют ключевое значение для населения, когда речь идет о важных для людей вещах. Майдан доказал, что политики не являются представителями населения и не защищают интересы людей. Украинцы сделали большой шаг в направлении десакрализации власти, но остановились, когда было необходимо предложить жизнеспособную альтернативу в виде системы самоуправления. Поэтому, политический класс быстро отыграл поражение на Майдане и восстановил тотальный контроль над страной.

Лилия Брудницкая, эксперт Центра структурной политологии «Выбор»:

1. Майдан все равно состоялся бы, поскольку тогда в Украине сложилась революционная ситуация. Все остальные методы решения противоречий между властью и народом были или исчерпаны, или неэффективны. Поэтому Майдан бы, однозначно, был.

Сейчас аннексированные и оккупированные регионы Украины, вспомним, относительно спокойно реагировали на Майдан-2014, пока происходил переговорный процесс. "Точкой невозврата" стало отстранение от должности на то время действующего президента вопреки договоренностям, достигнутым на переговорах власти, оппозиции и европейских лидеров. С этого момента реакция упомянутых регионов стала радикальной, но и договоренности, и их срыв произошли на уровне "вождей" (с обеих сторон процесса). А "вожди" (властные и оппозиционные) – это еще не весь Майдан.

Прямо связывать Майдан-2014 с территориальными потерями, на мой взгляд, существует мало оснований, хотя формально они есть. Майдан выступал за Евросоюз как четкую формулу достижения требований еще в 2004 году, а Крым и Донбасс вряд ли были бы против справедливости, прозрачности и другое. Но, подчеркиваю, до сих пор продолжаются расследования тех событий, поэтому делать какие-то категоричные выводы о причинно-следственных связях событий того периода, думаю, преждевременно. Надо знать всю правду. Одно несомненно: Майдана-2014, с требованиями правды и справедливости, не могло не произойти.



Освобождение оккупированных районов Донбасса / Фото Getty Images

2. Рискну высказать мнение, что о последствиях Евромайдана говорить рано, поскольку он еще продолжается. Проблемы, вынесенные на транспаранты в 2014 году, не решены. Приобретены новые, гораздо более серьезные, проблемы. Процесс общественного беспокойства продолжается, поскольку для этого есть объективные веские основания. Он сдерживается разве что встречным процессом – борьбой с агрессором. Но когда масса проблем в стране достигнет критического уровня, будет очередное проявление этого Майдана. В текущем году это была "Зеленая революция", иногда вспышки митинговой активности.

Единственное последствие, о котором можно говорить уверенно, – методологическая растерянность социума. В 2004 году народ отобрал у власти делегированную ей на выборах ответственность за страну, но лучше не стало. В 2014 году народ снова вынужден был напомнить, кто является источником власти в этом государстве. Но проблем больше.

Очевидно, "майданы", как и спасатели-президенты, не срабатывают. Сейчас этой растерянностью пользуются ловкие люди, которые стимулируют настойчивый поиск социумом новых форматов и методов достижения целей, сформулированных еще в 2004 году. С этой точки зрения, Зеленский – пауза для отдыха, потому что даже коллективное подсознательное не выдерживает таких негативов.

Пауза пройдет и социум сгенерирует новые методы, поскольку есть такое правило – процесс должен быть завершен. Любой процесс. Итак, мы вошли в перманентный майдан, который видоизменяется и трансформируется и не завершится до тех пор, пока не будут достигнуты хотя бы промежуточные положительные результаты. Хорошо это или плохо? Убеждена, что, как суровые учебные методы, это в долгосрочной перспективе положительно – для народа, если народ и социум смогут усвоить уроки истории. Но негативно, и крайне, для того же народа и социума, поскольку за каждую науку надо платить. И чем упрямее ученик, тем выше плата. Мы либо должны выйти как государство и социум на новую качественную ступень развития и задать тон Западной Европе, или рискуем потерять то, что нас, собственно, объединяет в целостный социоорганизм.

О том, как живут родственники погибших на Майдане читайте в спецпроекте 24 канала: Жизнь после Майдана: история вдовы Героя Небесной сотни