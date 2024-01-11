По информации авторитетных СМИ, Иоганнис присоединился к короткому списку потенциальных кандидатов, среди которых также Марио Драги и Ксавье Беттель. Президентский срок в его родной стране Иоганниса близится к завершению, и он не имеет права на повторное баллотирование, что делает должность в Евросовете особенно привлекательной.

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Игра начинается: претенденты на трон Евросовета

Политическая гонка в ЕС набирает обороты, ведь заявление Мишеля о выходе из борьбы за должность главы Евросовета повлекло за собой преждевременное начало дебатов по распределению ключевых ролей. Это создает особенно непредсказуемость в электоральном процессе.

Иоганнис, представляющий правоцентристскую Европейскую народную партию, рискует не найти общий язык с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, если она решит баллотироваться на второй срок. Это добавляет интриги в борьбу за влиятельную должность, требующую широкой поддержки среди лидеров ЕС.

Ситуация усугубляется предстоящими выборами и возможностью временного председательства Виктора Орбана в Европейском Союзе. Это вызывает беспокойство среди европейских лидеров из-за позиции премьер-министра Венгрии относительно Украины и отношений с Россией.

Обратите внимание! Другие потенциальные кандидаты, такие как Марио Драги и Ксавье Беттель, уже высказывали свою позицию. Драги не стремится вернуться к европейской политике, а Беттель пока отказывается от кандидатуры, желая остаться в Люксембурге.

Центральные и Восточноевропейские страны надеются, что в этот раз они получат большее представительство на высших уровнях ЕС, выражая недовольство доминированием западноевропейцев на ключевых должностях.

Переговоры о замене Мишеля могут стать испытанием для единства ЕС, а выбор следующего президента Евросовета станет важным сигналом по поводу будущего направления блока.

Если Иоганнис получит поддержку, это может стать знаковым моментом для Востока Европы, удостоверяя ее роль в формировании европейской политики. Однако если учитывать все политические интриги, то путь к президентству Евросовета не будет легким.

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