По информации авторитетных СМИ, Иоганнис присоединился к короткому списку потенциальных кандидатов, среди которых также Марио Драги и Ксавье Беттель. Президентский срок в его родной стране Иоганниса близится к завершению, и он не имеет права на повторное баллотирование, что делает должность в Евросовете особенно привлекательной.
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Игра начинается: претенденты на трон Евросовета
Политическая гонка в ЕС набирает обороты, ведь заявление Мишеля о выходе из борьбы за должность главы Евросовета повлекло за собой преждевременное начало дебатов по распределению ключевых ролей. Это создает особенно непредсказуемость в электоральном процессе.
Иоганнис, представляющий правоцентристскую Европейскую народную партию, рискует не найти общий язык с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, если она решит баллотироваться на второй срок. Это добавляет интриги в борьбу за влиятельную должность, требующую широкой поддержки среди лидеров ЕС.
Ситуация усугубляется предстоящими выборами и возможностью временного председательства Виктора Орбана в Европейском Союзе. Это вызывает беспокойство среди европейских лидеров из-за позиции премьер-министра Венгрии относительно Украины и отношений с Россией.
Центральные и Восточноевропейские страны надеются, что в этот раз они получат большее представительство на высших уровнях ЕС, выражая недовольство доминированием западноевропейцев на ключевых должностях.
Переговоры о замене Мишеля могут стать испытанием для единства ЕС, а выбор следующего президента Евросовета станет важным сигналом по поводу будущего направления блока.
Если Иоганнис получит поддержку, это может стать знаковым моментом для Востока Европы, удостоверяя ее роль в формировании европейской политики. Однако если учитывать все политические интриги, то путь к президентству Евросовета не будет легким.
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- Вспомним, что Шарль Мишель отказался с должности председателя Совета Евросоюза для участия в выборах в Европарламент. В то же время, выборы главы Совета ЕС должны состояться в июне 2024 года.
- Международные СМИ приводили слова возмущенных политиков, которые теперь имеют меньше времени, чтобы сразиться за соответствующую должность. Как ни странно, многие уверены, что председательство Орбана нужно избежать, поскольку он может управлять бесконтрольно.