Таким образом, когда истребители поступят в Украину российские "сушки" будут обречены. Больше о том, как F-16 изменят фронт, помогут в борьбе с "Шахедами" и какое еще оружие будет мощным против оккупантов – читайте в разговоре с военным экспертом и полковником ВСУ в запасе Петром Черником на 24 Канале.

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Может ли Россия противопоставить F-16 что-то новое

Есть свершившийся факт – подписано соглашение о передаче самолетов F-16 и только может меняться срок передачи этих самолетов. Но это в ограниченный период – до конца года. Именно сейчас, что мы можем увидеть в реакции российского агрессора? Возможно, что-то поменяется в его тактике или стратегии? Какие последствия подписания документа о передаче оружия?

Достали ядерную дубинку. Они всегда ее достают, когда понимают, что у нас могут быть изменения на поле боя. Также показали, что интегрировали в Су-30 и Су-35 самую дальнобойную ракету, которая у них есть – Р-37. Она действительно очень дальнобойная – до 300 километров. Россияне вроде бы будут пытаться ею бороться с этими высокоскоростными самолетами. Как будет в реальности – увидим.

Могут ли россияне продемонстрировать что-то по-настоящему новое? Нет, не могут. Кроме оружия массового поражения, они ничем удивить больше никого не смогут. Они на вершине своего военно-технологического уклада.

Понимаю, что россияне будут пытаться сбить эти самолеты, которые поднимутся в небо с украинской территории, как происходит и с нынешними самолетами. Но, возможно, они попытаются принять меры на опережение, какие-то передислокации войск или новые укрепления. Что мы можем видеть и к чему нужно готовиться нашим военным?

Ничего. Ничего такого, что вы перечислили, не будет. Все, что они могли показать, они уже показали. Все, они исчерпывающиеся, подчеркиваю, исчерпывающиеся. Кроме количества личного состава и, к сожалению, управляемых авиационных бомб, новизны с их стороны неоткуда ждать. Мы об этом уже сказали.

Единственное, на чем должен заострить внимание, это перевернуть картинку назад – с нашей стороны все может кардинально поменяться, если F-16 начнут эффективно работать против Су-34. Потому что бомбы больших калибров – ФАБ-250, ФАБ-500, УПАБ-1500, которые Россия сбрасывает до 100 единиц в сутки, действительно нас очень сильно донимают.

Но эти бомбы имеют ограниченный радиус действия, то есть они все равно должны подлететь к границе или линии боестолкновения, чтобы зацепить те регионы, которые контролируют ВСУ. На это расстояние будут работать F-16 и спокойно доставать вражеские самолеты. То есть, правильно ли вас понимаю, что КАБы будут отменены или просто будут отстреливаться в полете?

КАБы не отстреливаются.

Я имею в виду – носители.

Да, носители, да. И тут мы действительно можем совершить переворот, потому что КАБы – это 40 – 70 километров, не более. Ракета AIM-120 AMRAAM – это 180 километров. Если 2 – 4 ракеты полетели в сторону Су-34, то он обречен, он выжить не может.

Этих машин относительно немного у россиян – в пределах 80. Если бы мы условно за месяц сбили 2 – 3 десятка, они были бы вынуждены приостановить их использование, потому что ставить в строй могут не более 6 – 7 машин в год. Мы только Patriot в феврале сумели сбить более чем десяток. К сожалению, больше мы не можем использовать Patriot в таком режиме, потому что это большая машина, ей нужно время, чтобы развернуться, закрепиться на грунте, прицелиться, осуществить пуски. F-16 делают это на порядок быстрее.



Украина ждет истребители F-16 / Getty Images

Противник также обучается, и Patriot для "Ланцета" это уже удобная цель. Такую тактику как новизну можно было использовать ровно один раз, и мы ее использовали.

Могут ли россияне усилить атаки новейшими Су-57

Я лично был свидетелем четырех боевых вылетов новейшего российского самолета Су-57, который действовал на Киевщине против наших защитников возле Ворзеля, Бучи, Ирпеня. Это очень мощная машина, которая проводит свои операции на сверхнизкой высоте и на большой скорости. Увидим ли мы залеты этой авиации, когда у нас появятся F-16? Начнет ли Россия снова их использовать, поскольку у врага есть проблемы с выработкой этих самолетов и их ремонтом? Возможно ли такое, что россияне тоже готовятся и мы увидим большее количество Су-57?

Вероятность почти равна нулю. Этих машин всего 11. Производить могут одну – две, поштучно. Это далеко не самая лучшая машина. Здесь есть очень сильный психологический эффект. Они подают ее как машину пятого поколения. Она очень-очень сыроватая, потому что если бы имела какую-то серьезную перспективу, то индусы в нее зашли бы.

Россияне предлагали огромный консорциум именно по этой машине. Индусы провели очень серьезный экспертный разбор и пришли к выводу, что против F-22 или F-35 эта машина далеко не совершенна. Правда, я не хочу быть таким уж на 100% категоричным. От сумасшедших можно ждать чего угодно.

Но они перестали заходить в наше воздушное поле в апреле 2022 года, как только появились первые недалекобойные системы западного образца. Теперь, когда мы из месяца в месяц насыщаемся системами МІМ-104 Patriot, SAMP/T и особенно когда появится хотя бы одна эскадрилья F-16, то я не понимаю, зачем такую ценную технику разменивать. Хотя если такая "птичка" упадет, то мы только поприветствуем.

Сможет ли враг увеличить производство "Шахедов"

В The Wall Street Journal написали, что в Татарстане будут производить по 6 тысяч "Шахедов" в год. С одной стороны, я понимаю, что недооценивать возможности врага нельзя. А с другой стороны, переоценивать врага означает истощать свои силы на подготовку еще до боя. Это тоже не слишком хорошо в нашей ситуации. Также должны учесть психологическое воздействие на украинцев. Смогут ли они, и сможем ли мы в ответ так, чтобы им больше не хотелось?

Что такое "сможем ли мы в ответ"? В ответ – это если наши беспилотные системы очень много, очень большим массовым роем прилетят к самым заводам и начнут их уничтожать в таком количестве, чтобы они не успевали производить дроны. Такого потенциала, к большому сожалению, у нас пока что нет.

У нас есть блестящие результаты по нефтеперерабатывающей отрасли. До 15% их заводов мы зацепили. Вот сейчас есть хорошие новости, что удалось ударить по серьезным радиолокационным станциям загоризонтного обнаружения ракетного нападения, но этого всего пока мало.

Действительно только наращивание системы противовоздушной обороны (поможет бороться с "Шахедами" – 24 Канал). Хотя мой персональный взгляд, я пока не имею доказательности сам для себя, что на такие высоченные показатели они могут выйти.

Прежде всего, россияне сами ничего не производят, не собирают. Это очень важная деталь. Они могут сами сделать корпус к "Шахеду", склепать его из дюралюминия. А вот насытить его, начиная от двухтактного двигателя – они до сих пор не построили линейку их самостоятельного производства, и заканчивая микроэлектроникой. Да, есть уже якобы маркировка их, но на самом деле ничто иное, как переданное китайское.

То есть больше вопросов, чем ответов. На мой взгляд, если бы они такое количество могли уже применять, то два года это очень много – при нормальном технологическом укладе страны такая несложная машина как "Шахед-136" в производственной мощности наращивается за год – полтора.

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Самые массовые атаки, которые были этими беспилотниками, это в марте этого года – чуть больше чем 600. Даже одномоментный залп, как в свое время сделали иранцы во время однодневной войны против Израиля, они повторить не смогли. Потому что если бы могли, то обязательно это сделали бы.



Россияне планируют увеличить производство "Шахедов" / Getty Images

Я никоим образом не недооцениваю противника, но, на мой взгляд, правда где-то посередине. А в части такой информации, то мне на эту минуту это больше похоже на вброс. Даже если это очень уважаемая площадка, я тысячу раз убедился, что через крупные мировые площадки противник забрасывает нужную ему информацию.

Что кардинально изменит борьбу с "Шахедами"

Если эти мощности заработают, мы не достанем их дронами и "Шахедов" станет больше, смогут ли в этом случае нам помочь F-16? Поскольку сейчас в борьбе против дронов авиация используется не слишком плотно. По вашему мнению, сможем ли мы увидеть в ночном небе работу F-16?

Способна ли F-16 поднять такую цель? Запросто. Есть вторая ракета. Мы уже говорили о дальнобойной ракете, это для таких машин как Су-34. А есть ракета ближнего радиуса действия. Кстати, уникальная, едва ли не лучшая, которую когда-либо изготавливали американцы. Старенькая с 50-х годов AIM-9 Sidewinder – до 20 километров поражения. Изготовили этих ракет более 200 тысяч. Это невероятно много. Самая производительная ракета ближнего боя, подтвержденное сбивание цели более 260, в том числе с беспилотными системами.

Есть еще один вид оружия – М61А1 – высокоскоростная, роторная, шестиствольная, 20-миллиметровая пушка. Более чем 500 снарядов боекомплекта, рассчитанных каждый на очередь по 10 снарядов. Компьютер сам вычисляет цель, выставляет точку прицеливания. Все автоматизировано, синхронизировано, пилоту только нажать на соответствующую гашетку. Именно эта пушка запросто может уничтожить за одним заходом не менее 10 беспилотников.

Правильно ли понимаю, что, по сути, 3 – 4 F-16 поднятых во время атаки "Шахедов" по Украине могут перекрыть эту атаку без использования тех дорогих ракет, которые установлены на наземных системах, которые мы сейчас используем?

Да, конечно. Боевой оперативный радиус F-16, в зависимости от бомбовой нагрузки, от 500 до 1700 километров. Это не радиус, подчеркиваю, потому что еще добавляем радиус U-2, то получим диаметр. То есть полностью нагруженный F-16 может в дальности, правда, по прямой линии, действовать до 1000 километров.

Мы поймем, что самолет в полной боевой нагрузке не воюет. Вычисляется каждая боевая ситуация, каждая боевая задача и очень оперативно силы логистики снаряжают самолет в том виде, в котором он должен быть. Или есть несколько самолетов на разные целевые задачи, которые находятся в бесконечной боевой готовности. Так, правильнее всего.

Несколько, условно, звено из шести единиц – три пары по две машины могут совершить переворот в борьбе с "Шахедами".

Сколько стоит эта массовая ракета к F-16, то есть сколько будет обходиться сбивание "Шахеда"? Возможно, вы знаете, сколько стоит выстрел из этой автоматической пушки?

Мне трудно сказать, я не владею порядковыми единицами. Точно помню, что ракета для Patriot стоит от 3 до 4 миллионов, а ракета Hawk – в пределах 200 тысяч. Даже такие показатели все равно очень сильно удешевляют использование Patriot. А снаряды – это относительно недорогое удовольствие.

Полноценный артиллерийский снаряд, скажем, 155-миллиметровый М-795 в начале войны стоил тысячу долларов. В нем примерно 5 – 7 килограммов только взрывчатки, а еще такое же количество, чтобы его вытолкнуть из ствола.

Как F-16 могут изменить фронт

А как поменяется ведение войны и, возможно, контрнаступления украинских войск на врага с появлением мощной авиации?

Прежде всего надо большую ракетно-бомбовую нагрузку, то есть много тяжелых бомб. Вообще F-16 – самая универсальная платформа, которая существует с точки зрения множества номенклатуры – 105 показателей. Это очень много. Ни F-35, ни F-22 до этих показателей не дотягиваются. Хоть по технологичности и незаметности они, конечно, намного лучше. Важно и то, сколько будет планерных бомб по системе JDAM, которые могут находить цель на расстоянии до 110 километров, что, кстати, больше чем КАБы.

Самое главное – нужны дальнобойные ракеты класса воздух – поверхность AGM-158 JASSM. Дальность нанесения ударов – 900 километров. Их на складах есть около 2000. Если бы разрешили ими бить по территории России, то на таких расстояниях уже можно поражать аэродромы, при чем очень успешно и качественно.

Если то задекларированное количество самолетов, которое нам должны передать, снарядят всем необходимым количеством оружия, и эти машины будут работать ежедневно, хотя бы по 2 – 3 самолето-вылета, то за условные 3 – 4 месяца скрупулезной работы можно достичь огромных результатов.



Как истребители F-16 могут изменить фронт / Getty Images

Проведу конкретную историческую параллель. Война в Персидском заливе 1990 – 1997 год, завершающая фаза. По документам, операция длилась 37 дней. Союзники на вооружении имели более 1700 самолетов. Мне трудно даже представить, как это много. Совокупно они совершили более 100 тысяч самолето-вылетов. Это последняя фаза – 37 дней, но они перед тем летали и наносили удары. Это при том, что российская армия на эту минуту несоизмеримо больше. Она побита, потрепана, уничтожена, но несоизмеримо больше и мощнее, чем армия Саддама Хусейна.

Могли бы помочь и как вообще нужно использовать самолеты для того, чтобы расширить, например, плацдарм в Крынках? Чтобы усложнить работу российским оккупантам, и чтобы облегчить удержание этой территории, а возможно и расширить ее.

Не имеет значения, о какой территории говорится. Есть совокупная линия боестолкновения, более тысячи километров. Россияне превосходят нас в артиллерии от 10 до 15 раз, в зависимости в какой точке.

Удары наносят дивизионами. Условные оперативные рабочие величины, где 122-го миллиметра – самая массовая их артиллерийская установка, – это максимум 15 километров. А наибольшее расстояние, которое у них есть для использования "Мста-Б", "Гиацинта", то есть установки 152-го миллиметра – это максимум 28 километров. Не подходит дивизион на расстояние 3 – 4 километра, то есть стандартные позиции нанесения ударов, а также 5 – 7 километров от линии боестолкновения.

Итак, вычитаем условных 5 километров, то есть в глубину остается 22 километра. Крылатая ракета AGM-154 JSOW в планерном режиме может работать на расстояние 28 километров. Таким образом, потенциально один самолет может полностью уничтожить дивизион за один небольшой вылет. Вот и все. Но есть нюанс.

Таких вылетов должно быть много и они должны быть очень интенсивные. Только тогда будет изменение. Потому что одна – две высокоточные бомбы, как условные французские Hammer, и сейчас работают. Но их всего передают 30 – 40 в месяц. Это ничто. Такое количество бомб надо применять за один самолето-вылет. Надо, чтобы в сутки мы условно использовали 200 – 300 бомб, потому что россияне сейчас сбрасывают до сотни. Вот только тогда будет результат.

То есть тактика будет такая: самолет подлетает на дистанцию удара, "отодвигает" или уничтожает всю ту артиллерию, которую нагнал враг на подступах к линии фронта. Тогда, после "зачистки" уже будут работать наземные силы?

Да, все правильно. Но есть еще нюанс – воздух. Не надо забывать, что у противника есть противовоздушная оборона: С-300, С-400. Их также надо уничтожать. Смотрите, нет какого-то одного типа применения тактики, нет какого-то одного типа бомбы или ракеты, которая решает все. Это все должно идти в комплексе.

Разберем на таком примитивном примере: вылетает 12 машин. Первые 4 машины потенциально вычисляют, где вражеская авиация, и запускают в их сторону ракеты. Далее ракеты AGM-88 HARM вычисляют и наносят удары по вражеским ЗРК. И только тогда должна вступать в бой бомбардировочная авиация. Но это очень примитивно. На самом деле все гораздо сложнее. Это комплексная работа. Но чтобы эта комплексная работа происходила, этого оружия должно быть много.

Могут быть точечные удары. Мы сейчас в этих точечных режимах работаем очень неплохо: те же французские бомбы интегрированы в МиГ-29, Storm Shadow интегрированы в Су-24. Поражение одной РЛС или ЗРК – это прекрасно, это хорошо, но это не меняет общей философии ведения боя по линии боестолкновения. Еще надо вспомнить ракеты ATACMS, с помощью которых можно уничтожить на дальних расстояниях логистику, особенно железную дорогу, потому что именно ею все везут в зону оккупации.

Если мы в таком режиме будем работать несколько месяцев, тогда будет настоящий результат. Что в моем понимании настоящий результат? Выйти на северное Приазовье, перерубить сухопутную границу в Крым и там закрепиться. Позволяет ли комплексно это оружие это сделать? Позволяет. Но есть всего один момент – его надо много.

Какое еще оружие может "выкосить" россиян

Понятно, что самолеты – это 100% gamechanger в войне. А есть ли еще какое-то вооружение, которое достаточно мощно может повлиять на нашего врага, если передадут Украине?

На мой взгляд, мы на вершине номенклатуры. Я не могу понять, откуда может взяться новизна. Есть еще суперударное оружие – А-10 Thunderbolt (американский одноместный штурмовик – 24 Канал). Он имеет прекрасную пушку GAU-8 Avenger, которая просто "выкашивает" танки. Но это в ближнем расстоянии – 3 – 4 км. Это уже очень удобная цель даже для переносных зенитно-ракетных комплексов.

Максимум в ракетном выражении – это AGM-65 Maverick и AGM-114 Hellfire – 30 и 12 километров соответственно. Это супероружие, но при условии, что у противника плохое зенитно-ракетное прикрытие. Вот в Ираке, в Афганистане они супер хорошо воевали, потому что там противник не мог им ничего противопоставить, а этот (имеется в виду Россия – 24 Канал) противопоставит.

Прекрасными являются вертолеты AH-64 Apache. Так же могут брать на борт 16 ракет Hellfire. Hellfire, когда выходит из пилона, танк или любая другая цель обречена. Едва ли не лучшая ракета ближнего боя "воздуха – поверхность". Но есть нюанс. Условно, F-15 стоит 50 – 60 миллионов, а АН-64 стоит в пределах 20 миллионов. Поймать F-16 – это искусство, почти невозможно. А один F-16 выполнит работу 10 этих АН-64.

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АН-64 Apache с точки зрения поражения – значительно более легкая цель. То есть возникает вопрос: а зачем нам АН-64, если три этих вертолета стоят так, как стоит один F-16, но коэффициент полезности последнего как минимум в три, а то и в пять раз больше.

Почему Швеция решила сейчас не передавать Gripen Украине

Министр обороны Швеции заявил, что его страна пока не будет передавать истребители Gripen Украине. На этом настояли другие члены авиакоалиции, якобы сейчас главное внедрить программу принятия самолетов F-16. Но чем будут мешать Gripen, когда мы получим F-16?

Прежде всего нужно сделать всю инфраструктуру под F-16. Понимаем, что F-16 впервые будут находиться в зоне очень специфических боевых действий, потому что крылатые ракеты летают. Нигде еще подобного не было. Россияне будут охотиться за этими машинами, поэтому надо идти по принципу абсолютной защищенности.

Мне кажется, в процессе экспертной работы и оценки, как защищать и где размещать эти самолеты, нашлось очень много вопросов, на которые пришлось давать ответы. Пришли к логическому и сбалансированному выводу, что сначала надо справиться с одной категорией оружия на уровне практического совершенства. Потому что если россияне, особенно в наземном положении, уничтожат хотя бы одну машину, это будет серьезными репутационными потерями прежде всего для США. Это фундаментальная и главная причина. На мой взгляд, ответ именно в этом.

Философия современного боя западного мира, особенно у американцев, привязывается на 90% к одному типу ведения боевых действий – авиационным. Опять напомню вам операцию "Буря в пустыне" – завершающая фаза, 1700 самолетов и 100 тысяч самолетовылетов. Вот такие несоизмеримые показатели ставок в ведении современной войны. У них именно так, авиация – это gamechanger. Поэтому не может F-16 пострадать.

Черник об истребителях Gripen: смотрите видео

Поэтому надо работать так, чтобы свести все риски, если не к нулю, то к абсолютному минимуму. А уже потом будем рассматривать возможность поставок JAS 39 Gripen. Нужны ли они? Да, на 100%.

Он отличается от F-16. В частности, это самолет, у которого наименьший размах крыльев. На самом старте строительства его задумывали так, чтобы воевать практически с любой полевой дороги. Это единственный самолет, который имеет дальнобойную ракету, которая летит на более 300 километров, – Meteor.

Она разрабатывается уже несколько десятилетий, думаю, сейчас как раз где-то и финализируется. В то же время самое дальнобойное, что есть у американцев – это AIM-120 AMRAAM – 180 километров.

Однако Украина смогла одновременно использовать, например, различные САУ или танки. Почему с самолетами так нельзя сделать?

Несоизмеримые между собой вещи. Приведу простой пример – это как техническое обслуживание Volkswagen и Bugatti или Ferrari. Все же есть порядковость качества в части самого обслуживания, и зацеплюсь за самое главное – потеря САУ Krab, потеря Abrams и даже потеря Patriot в репутационном смысле несоизмеримы с потерей F-16. Еще раз подчеркну эту фундаментальную и главную причину, потому что, на мой взгляд, я не претендую на истинность, ответ именно здесь.