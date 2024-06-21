Об этом в эфире телемарафона заявил представитель Воздушных сил Илья Евлаш. Он отметил, что сначала надо исследовать место, где россияне могли применить ФАБ-3000 М-54, передает 24 Канал.

К теме 3-тонные "царь-бомбы" ФАБ-3000, которыми Россия бомбила Мариуполь и Афганистан: есть ли угроза Украине

Что говорят Воздушные силы о применении ФАБ-3000 М-54

Евлаш отметил, что Воздушные силы ВСУ уже видели это видео. Однако говорить о действительно "новом" применении окончательно можно, когда официально удастся собрать обломки или хотя бы ознакомиться с местом попадания.

Поэтому необходимо немножко подождать до того, пока удастся исследовать это место и уже с уверенностью сообщить нашим зрителям, что это именно был за тип боеприпаса,

– сказал майор.

Он отметил, что применение ФАБ-3000 в украинско-российской войне является достаточно редким случаем. Поэтому если экспертиза все же подтвердит это применение, то это станет одним из первых случаев, когда россияне атаковали такой мощной авиационной бомбой.

Как повлияет применение новой бомбы на войну

Аналитики американского Института изучения войны утверждают, что тот факт, что российские силы выяснили, как запускать ФАБ-3000, если это действительно подтвердится, "является значительным событием". Поэтому соответственно это увеличит разрушительный потенциал постоянных атак России планировочными бомбами против украинских сил и инфраструктуры.

По данным экспертов, российские войска уже увеличили использование управляемых и неуправляемых планировочных бомб против Украины, в частности в Харьковской области, до разрушительного эффекта.

"Если российские войска смогут запустить массовый залп из ФАБ-3000 (или даже тяжелых управляемых планирующих бомб), они смогут нанести еще больший вред украинским фронтовым позициям и критической инфраструктуре", – говорится в отчете.

Напомним, что россияне выложили в сеть видео, где, вероятно, было поражение трехэтажного дома в Липцах в Харьковской области. Как утверждает милблогер, российская армия применила для удара модернизированную бомбу ФАБ-3000.