Про це в етері телемаратону заявив речник Повітряних сил Ілля Євлаш. Він зазначив, що спочатку треба дослідити місце, де росіяни могли застосувати ФАБ-3000 М-54, передає 24 Канал.

До теми 3-тонні "цар-бомби" ФАБ-3000, якими Росія бомбила Маріуполь і Афганістан: чи є загроза Україні

Що кажуть Повітряні сили про застосування ФАБ-3000 М-54

Євлаш наголосив, що Повітряні сили ЗСУ вже бачили це відео. Однак говорити про справді "нове" застосування остаточно можна, коли офіційно вдасться зібрати уламки чи хоча б ознайомитися з місцем влучання.

Тому необхідно трошки зачекати до того, поки вдасться дослідити це місце і вже з впевненістю повідомити нашим глядачам про те, що це саме був за тип боєприпасу,

– сказав майор.

Він наголосив, що застосування ФАБ-3000 в українсько-російській війні є досить рідкісним випадком. Тому якщо експертиза все ж таки підтвердить це застосування, то це стане одним із перших випадків, коли росіяни атакували такою потужною авіаційною бомбою.

Як вплине застосування нової бомби на війну

Аналітики американського Інституту вивчення війни стверджують, що той факт, що російські сили з’ясували, як запускати ФАБ-3000, якщо це дійсно підтвердиться, "є значною подією". Тому відповідно це збільшить руйнівний потенціал постійних атак Росії планувальними бомбами проти українських сил та інфраструктури.

За даними експертів, російські війська вже збільшили використання керованих і некерованих планувальних бомб проти України, зокрема в Харківській області, до руйнівного ефекту.

"Якщо російські війська зможуть запустити масовий залп із ФАБ-3000 (або навіть важчих керованих планувальних бомб), вони зможуть завдати ще більшої шкоди українським фронтовим позиціям та критичній інфраструктурі", – мовиться у звіті.

Нагадаємо, що росіяни виклали у мережу відео, де, ймовірно, було ураження триповерхового будинку в Липцях на Харківщині. Як стверджує мілблогер, російська армія застосувала для удару модернізовану бомбу ФАБ-3000.