В МВД назвали версиями убийства Фарион ее общественную и политическую деятельность, а также личную неприязнь. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко сказал 24 Каналу, что сегодня не стоит отвергать любую версию убийства Ирины Фарион.

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Хочет хаотизировать общество

России могло бы быть выгодно, по его мнению, убийство такой личности как известный языковед и общественный деятель.

Враг может хаотизировать украинское общество именно с помощью такиї действий. Россиянам важно, чтобы происходили внутренние баталии между сторонниками Фарион и людьми, которые ее не любили и даже ненавидели, потому что она была довольно диссонирующей личностью,

– предположил он.

Поэтому вполне возможно, что к использованию убийства именно такой личности как элемента влияния на общественное мнение, могли прибегнуть российские спецслужбы.

Также важно помнить, что в любом городе Украины есть "спящие" агенты Кремля. Соответственно вполне возможно, что были привлечены именно они для убийства Ирины Фарион. От этой версии не стоит абстрагироваться,

– отметил Александр Коваленко.

Обратите внимание! Парастас по Ирине Фарион состоится 21 июля в 19:00 в Гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла во Львове. Прощание продлится до 22:00. Чин похорон состоится 22 июля в 14:00 в Гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла. Похоронят общественного деятеля на Лычаковском кладбище.

Что известно об убийстве Ирины Фарион