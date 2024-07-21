У МВС назвали версіями вбивства Фаріон її громадську та політичну діяльність, а також особисту неприязнь. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко сказав 24 Каналу, що сьогодні не варто відкидати будь-яку версію вбивства Ірини Фаріон.

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Хоче хаотизувати суспільство

Росії могло б бути вигідно, на його думку, вбивство такої особистості як відома мовознавиця та громадська діячка.

Ворог може хаотизувати українське суспільство саме через такі дії. Росіянам важливо, щоб відбувались внутрішні баталії між прибічниками Фаріон та людьми, які її не любили та навіть ненавиділи, тому що вона була доволі дисонівною особистістю,

– припустив він.

Тому цілком можливо, що до використання вбивства саме такої особистості як елементу впливу на суспільну думку, могли вдатися російські спецслужби.

Також важливо пам'ятати, що у будь-якому місті України є "сплячі" агенти Кремля. Відповідно цілком можливо, що було залучено саме їх для вбивства Ірини Фаріон. Від цієї версії не варто абстрагуватись,

– зауважив Олександр Коваленко.

Зверніть увагу! Парастас за Іриною Фаріон відбудеться 21 липня о 19:00 в Гарнізонному храмі святих апостолів Петра та Павла у Львові. Прощання триватиме до 22:00. Чин похорону відбудеться 22 липня о 14:00 в Гарнізонному храмі святих апостолів Петра та Павла. Поховають громадську діячку на Личаківському цвинтарі.

Що відомо про вбивство Ірини Фаріон